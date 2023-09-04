4 منتجات متاحة لباقة الدعم المقدم من سكني

أعلن برنامج الدعم السكني عن 4 منتجات متاحة لباقة الدعم المقدم لمستفيدي البرنامج.

وذكر سكني في منشور عبر منصة إكس، أن المنتجات المتاحة لباقة الدعم المقدم هي:

4 منتجات

– الوحدات الجاهزة من السوق.

– الوحدات الجاهزة من الوزارة.

– مشاريع البيع على الخارطة على أرض مطور.

– مشاريع البيع على الخارطة على أرض وزارة دعم عيني جزئي.

استفادة أكثر من 10 آلاف أسرة

أعلن برنامج “سكني” عن استفادة 62.023 أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونيًا لمستفيديه، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 66.230 أسرة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030- عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.

عدد الأسر المستفيدة

وأوضح سكني في وقت سابق، أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر أغسطس بلغ 10.250 أسرة بزيادة تتجاوز 23% مقارنة بأعداد المستفيدين خلال شهر يوليو 2023 الذي بلغ 8.303 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في أغسطس 8.680 أسرة، بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها “سكني” للأسر السعودية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأسر في تملك المساكن، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولًا مرنة ومتعددة، من خلال تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتًا إلى أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي إيمانًا من “سكني” باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.