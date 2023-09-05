الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تصل إلى ليبيا استقبال جماهيري كبير لنادي النصر في طهران لقطات خلابة لتهامة عسير بعد هطول الأمطار 5 مخالفين في قبضة الأمن لإشعالهم النار في الغطاء النباتي هدايا خاصة من برسبوليس لـ رونالدو وساديو ماني مع انتشار المتحورات.. اللقاح المضاد لكورونا يقلل من الإصابة بالفيروس تشكيل الاتحاد المتوقع في دوري أبطال آسيا بعثة النصر تصل إلى طهران بدء موسم قطف الرمان في أكثر من 5500 مزرعة بالباحة ملعب بوليفارد هول يشبه استاد شالكة ويتسع لـ40 ألف متفرج
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغظاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، (3) مواطنين، ومقيمان من الجنسيتين الهندية الأفغانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، وعلى الرقم (999) و(996) في بقية مناطق السعودية.