Icon

الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تصل إلى ليبيا Icon استقبال جماهيري كبير لنادي النصر في طهران Icon لقطات خلابة لتهامة عسير بعد هطول الأمطار Icon 5 مخالفين في قبضة الأمن لإشعالهم النار في الغطاء النباتي Icon هدايا خاصة من برسبوليس لـ رونالدو وساديو ماني Icon مع انتشار المتحورات.. اللقاح المضاد لكورونا يقلل من الإصابة بالفيروس Icon تشكيل الاتحاد المتوقع في دوري أبطال آسيا Icon بعثة النصر تصل إلى طهران Icon بدء موسم قطف الرمان في أكثر من 5500 مزرعة بالباحة Icon ملعب بوليفارد هول يشبه استاد شالكة ويتسع لـ40 ألف متفرج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

5 مخالفين في قبضة الأمن لإشعالهم النار في الغطاء النباتي

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٦ مساءً
5 مخالفين في قبضة الأمن لإشعالهم النار في الغطاء النباتي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغظاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، (3) مواطنين، ومقيمان من الجنسيتين الهندية الأفغانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

قد يهمّك أيضاً
خطيب المسجد الحرام : أسعد الناس برحمة الله من جانب المعاصي والمحرمات

خطيب المسجد الحرام : أسعد الناس برحمة الله من جانب المعاصي والمحرمات

تركيا تقترب من بناء ثالث محطة نووية

تركيا تقترب من بناء ثالث محطة نووية

الإبلاغ عن حالات الاعتداء على البيئة

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، وعلى الرقم (999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترقب قرار حظر حرق القرآن في الدنمارك
العالم

ترقب قرار حظر حرق القرآن في الدنمارك

العالم
فوز ثمين لـ كرواتيا ضد أرمينيا
الرياضة

فوز ثمين لـ كرواتيا ضد أرمينيا

الرياضة
مفاجأة ليلة الدموع الفنانة شيرين عبدالوهاب
حصاد اليوم

مفاجأة ليلة الدموع الفنانة شيرين عبدالوهاب

حصاد اليوم
جامعة العلوم التطبيقية في البحرين تتلقى طلبات القبول
العالم

جامعة العلوم التطبيقية في البحرين تتلقى طلبات...

العالم
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 231.49 ريال
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ...

السوق
القبض على مقيمين لترويجهما 3.5 كيلوجرام شبو في جدة
أخبار أمنية

القبض على مقيمين لترويجهما 3.5 كيلوجرام شبو...

أخبار أمنية
وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية
وظائف

وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية

وظائف
لقطات من اشتباكات محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم
العالم

لقطات من اشتباكات محيط القيادة العامة للجيش...

العالم