5 مزايا نظامية للموظف بالورديات الليلية

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كشف مستشار الموارد البشرية إبراهيم العريني، المزايا التي يمنحها نظام الموارد البشرية للموظف بنظام الورديات الليلية.
وقال العريني، خلال لقائه عبر أثير العربية إف إم: إن النظام يوفر مزايا وتعويضات إضافية للموظف الذي يعمل في الورديات الليلية.
وأكمل، أن تلك المزايا تشمل إلزام صاحب العمل بتوفير وسيلة مواصلات للموظف حال وجود خطورة عليه أثناء القيادة الليلية، مع إعطائه بدلًا إضافيًّا حال عدم توفيرها.
وأردف العريني، أن صاحب ملزم بتوفير مقابل مناسب للموظف الذي يعمل في الورديات الليلية مع حماية حقوقه في الترقيات واحتساب الخدمة وساعات العمل التي يؤديها.
مستشار الموارد البشرية إبراهيم العريني @ialoraini
يوضح لنا الميزات التي يمنحها نظام الموارد البشرية للموظف بنظام الورديات الليلية في #صباحكم_معنا
مع أثير مباركي @atheer_kj
و عصام عبدالسلام @issamsaal#العربيةFM#بالصوت_يصلكم_الخبر_وأكثر
pic.twitter.com/MbP5UqM2Sw
— FM العربية (@AlarabiyaFm) September 3, 2023