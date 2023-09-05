Icon

7 مروجين في قبضة مكافحة المخدرات Icon رومان سايس بديل حسان تمبكتي في الشباب Icon فرنسا ترد بقوة على مسألة طرد سفيرها من النيجر Icon خسارة أوساسونا ضد برشلونة Icon الصفقات العقارية تتراجع والقطاع السكني السبب Icon 5 مزايا نظامية للموظف بالورديات الليلية Icon متهور يقود مركبته بطريقة غير طبيعية ويتسبب بحادث Icon بعثة المنتخب السعودي تصل نيوكاسل Icon باريس سان جيرمان يهزم ليون برباعية في عقر داره Icon ناصر الدوسري باقٍ مع الهلال حتى 2027 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منها توفير وسيلة مواصلات مناسبة

5 مزايا نظامية للموظف بالورديات الليلية

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٧ صباحاً
5 مزايا نظامية للموظف بالورديات الليلية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف مستشار الموارد البشرية إبراهيم العريني، المزايا التي يمنحها نظام الموارد البشرية للموظف بنظام الورديات الليلية.

وقال العريني، خلال لقائه عبر أثير العربية إف إم: إن النظام يوفر مزايا وتعويضات إضافية للموظف الذي يعمل في الورديات الليلية.

قد يهمّك أيضاً
وفاة 3 وإصابة 4 في حريق منزل بحقل

وفاة 3 وإصابة 4 في حريق منزل بحقل

الأرصاد: السيول المنقولة تكون مفاجئة للمناطق وتخرج عن مجاريها

الأرصاد: السيول المنقولة تكون مفاجئة للمناطق وتخرج عن مجاريها

وسيلة مواصلات

وأكمل، أن تلك المزايا تشمل إلزام صاحب العمل بتوفير وسيلة مواصلات للموظف حال وجود خطورة عليه أثناء القيادة الليلية، مع إعطائه بدلًا إضافيًّا حال عدم توفيرها.

حماية الحقوق

وأردف العريني، أن صاحب ملزم بتوفير مقابل مناسب للموظف الذي يعمل في الورديات الليلية مع حماية حقوقه في الترقيات واحتساب الخدمة وساعات العمل التي يؤديها.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

برتغالي يدير مباراة الفتح ضد الأهلي
الرياضة

برتغالي يدير مباراة الفتح ضد الأهلي

الرياضة
ترامب: بايدن لن يصل لانتخابات 2024
العالم

ترامب: بايدن لن يصل لانتخابات 2024

العالم
المشاغب نيمار .. لم يف مع برشلونة ويتحدى رونالدو من جديد في السعودية
الرياضة

المشاغب نيمار .. لم يف مع برشلونة...

الرياضة
48 ساعة حاسمة لموقف مانشيني من تدريب الأخضر
الرياضة

48 ساعة حاسمة لموقف مانشيني من تدريب...

الرياضة
تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرى غدًا
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرى غدًا

السعودية اليوم
أمطار غزيرة على عسير ونجران والمدينة حتى المساء
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على عسير ونجران والمدينة حتى...

السعودية اليوم
فقدان شخص من طاقم القاطرة الغارقة في قناة السويس
العالم

فقدان شخص من طاقم القاطرة الغارقة في...

العالم
لا إعفاء للرسوم أو منح دراسية لمستفيدي الضمان
السعودية اليوم

لا إعفاء للرسوم أو منح دراسية لمستفيدي...

السعودية اليوم