7 لاعبين ينافسون رونالدو في استفتاء أفضل لاعب في غرب آسيا

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يتنافس 7 لاعبين مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك في استفتاء أفضل لاعب في غرب آسيا عن شهر أغسطس الماضي.
ويتواجد في قائمة المرشحين في استفتاء أفضل لاعب في غرب آسيا كل من “ كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد، روبيرتو فيرمينو نجم الأهلي، يوسف نياكاتي لاعب بني ياس الإماراتي، ياسين براهيمي نجم الغرافة القطري، أنس العوضات لاعب الوحدات الأردني، حمزة عيسى لاعب فريق ثقافي طولكرم الفلسطيني، الحالج مالك لاعب الأنصار اللبناني”.
وكان رونالدو حصل حتى ظهر اليوم الأربعاء على أكثر من 71 ألف صوت في تصويت أفضل لاعب بـ غرب آسيا، ليقترب من حصد جائزة الأفضل، ويُعد الحاج مالك أقرب المنافسين له، حيث حصل على أكثر من 46 ألف صوت.
وتألق رونالدو القادم من مانشستر يونايتد الإنجليزي مع النصر في أول خمس جولات من بطولة دوري روشن، حيث سجل حتى الآن 6 أهداف مع أصفر الرياض في بطولة الدوري.
وكان رونالدو تألق مع نادي النصر وساهم في فوز الفريق ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية في أغسطس الماضي، حيث سجل هدفين في شباك نادي الهلال في المباراة النهائية التي أُقيمت يوم 12 أغسطس الماضي.