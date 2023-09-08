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أبرزها التأكد من عدم وجود تسريبات للمياه

8 نصائح للحد من استخدام المبيدات بالمنزل

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٢ مساءً
8 نصائح للحد من استخدام المبيدات بالمنزل
المواطن - فريق التحرير

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وجّهت هيئة الغذاء والدواء مجموعة من النصائح للحد من استخدام مبيدات الصحة العامة بالمنازل، مع ضرورة التأكد من تسجيلها بالهيئة قبل الاستخدام.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بمنصة”إكس” قبل استخدام مبيدات آفات الصحة العامة لمكافحة الحشرات والقوارض يجب التأكد من أنها مسجلة لدى الهيئة عبر الرابط WWW.sfda.gov.sa.

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ونصحت في إنفوجراف نشرته اليوم قبل استخدامها، بتجربة مجموعة من الحلول لمنع انتشار الحشرات والقوارض في المنزل أبرزها:

نصائح للحد من استخدام المبيدات

ـ المحافظة على نظافته بشكل مستمر.

ـ حفظ الأطعمة في عبوات محكمة الإغلاق.

ـ وضع القمامة في حاويات مغلقة والتخلص منها بشكل مستمر.

ـ سد جميع الشقوق والفتحات بالمنزل.

ـ التأكد من عدم وجود تسريبات للمياه.

ـ استخدام شباك بفتحات ضيقة على النوافذ.

ـ التأكد من خلو النوافذ من التمزقات.

ـ استخدام المصائد الجاذبة للحشرات والقوارض.

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