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بعد التعاقدات العالمية هذا الصيف

Ipsos: السعودية أكثر الشعوب شغفًا بكرة القدم

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ مساءً
Ipsos: السعودية أكثر الشعوب شغفًا بكرة القدم
المواطن - فريق التحرير

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أظهر استطلاع حديث لمركز الدراسات Ipsos، أن السعودية أكثر شعب شغوف ومتابع لمنافسات كرة القدم، وذلك في ظل التعاقدات العالمية التي أبرمتها الأندية في الميركاتو الصيفي الحالي.

متابعة جماهيرية للكلاسيكو

وتداول رواد منصة “إكس”، مقطع فيديو يظهر الجماهير وهي تُتابع كلاسيكو الكرة السعودية، وعلق زيد الخديدي، قائلًا: “هوس السعوديين بكرة القدم مساء البارحة في مول العثيم بالأحساء الكل واقف يتابع كلاسيكو الهلال والاتحاد“.

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ولعب الاتحاد ضد الهلال بالأمس على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في تحويل تأخره بالكلاسيكو إلى فوز بنتيجة 4\3.

مباراة الاتحاد والهلال
جانب من المباراة – المصدر @ittihad

جمهور السعودية الأكثر شغفًا

واستعرض الخديدي نتيجة الاستطلاع الذي قام به Ipsos، وقال: “أظهرت النتائج أن أكثر شعب شغوف ومتابع لكرة القدم هو السعودية (%41)، يليه كل من بيرو (%38) والهند (%31)”.

وواصل زيد الخديدي تعليقه عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قائلًا: “وشمل استطلاع مركز Ipsos أكثر من 12 ألف شخص تتراوح أعمارهم ما بين 16-64 عاما، في 27 دولة”.

جمهور الاتحاد
جماهير الاتحاد – المصدر @ittihad

صفقات عالمية بدوري روشن

وشهد الميركاتو الصيفي الحالي عدد من الصفقات العالمية بدوري روشن السعودي، وفي مقدمتها؛ البرازيلي نيمار إلى صفوف الهلال، الجزائري رياض محرز إلى الأهلي، الفرنسي كريم بنزيما في الاتحاد.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @SPL

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