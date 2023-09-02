Ipsos: السعودية أكثر الشعوب شغفًا بكرة القدم

أظهر استطلاع حديث لمركز الدراسات Ipsos، أن السعودية أكثر شعب شغوف ومتابع لمنافسات كرة القدم، وذلك في ظل التعاقدات العالمية التي أبرمتها الأندية في الميركاتو الصيفي الحالي.

متابعة جماهيرية للكلاسيكو

وتداول رواد منصة “إكس”، مقطع فيديو يظهر الجماهير وهي تُتابع كلاسيكو الكرة السعودية، وعلق زيد الخديدي، قائلًا: “هوس السعوديين بكرة القدم مساء البارحة في مول العثيم بالأحساء الكل واقف يتابع كلاسيكو الهلال والاتحاد“.

ولعب الاتحاد ضد الهلال بالأمس على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في تحويل تأخره بالكلاسيكو إلى فوز بنتيجة 4\3.

جمهور السعودية الأكثر شغفًا

واستعرض الخديدي نتيجة الاستطلاع الذي قام به Ipsos، وقال: “أظهرت النتائج أن أكثر شعب شغوف ومتابع لكرة القدم هو السعودية (%41)، يليه كل من بيرو (%38) والهند (%31)”.

وواصل زيد الخديدي تعليقه عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قائلًا: “وشمل استطلاع مركز Ipsos أكثر من 12 ألف شخص تتراوح أعمارهم ما بين 16-64 عاما، في 27 دولة”.

صفقات عالمية بدوري روشن

وشهد الميركاتو الصيفي الحالي عدد من الصفقات العالمية بدوري روشن السعودي، وفي مقدمتها؛ البرازيلي نيمار إلى صفوف الهلال، الجزائري رياض محرز إلى الأهلي، الفرنسي كريم بنزيما في الاتحاد.