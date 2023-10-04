أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة مجلس النواب الأمريكي بعد عزل مكارثي

تداولت الأوساط السياسية الأمريكية بعض الأسماء المرشحة بقوة، بعد الإطاحة التاريخية بكيفن مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب، ومع إعلان مكارثي أنه لن يترشح لمنصب رئيس مجلس النواب، فإن السباق قد بدأ بالفعل.

الإطاحة بمكارثي

واعتبرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أنه لا يوجد بديل واضح لمكارثي، والذي يحتاج للحصول على أغلبية الأصوات بمجلس النواب، 218 صوتًا على الأقل. وظهرت بعض الأسماء التي تم طرحها في السابق، حيث كان المحافظون المتشددون يتطلعون إلى منع مكارثي من تولي المنصب بعد فوز الحزب الجمهوري بمجلس النواب.

جيم جوردان

أعلن النائب جيم جوردان من ولاية أوهايو، اليوم الأربعاء، نيته الترشح ليصبح أول جمهوري يعلن ترشحه لتولي منصب رئيس مجلس النواب القادم، بعد الإطاحة بمكارثي.

ورشح بعض الجمهوريين النائب جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب وحليف الرئيس السابق دونالد ترامب، ليكون رئيس اللجنة خلال الانتخابات على المقعد في يناير، وحصل على 20 صوتًا خلال جولة واحدة من التصويت.

ويعد جيم جوردان منفتحًا على القيام بالترشح للمنصب، حسبما قال أحد المشرعين من الحزب الجمهوري: يبدو أن النائب الأمريكي، الذي استبعد باستمرار عن الترشح لمنصب رئيس البرلمان، أبقى الخيار أمامه مفتوحًا.

توم إيمر

يعد توم إيمر، عضو الأغلبية في مجلس النواب، أحد المشرعين الذين يراقبون تدافع المشرعين من الحزب الجمهوري لانتخاب رئيس جديد، مع طرح اسمه من قبل بعض الأعضاء الجمهوريين باعتباره المنافس الرئيسي لهذا المنصب.

وأصبح من الأسماء المرشحة بقوة، كونه معروفًا بـ”السوط الجمهوري في مجلس النواب”، كما أنه ترأس حملة الجمهوريين في مجلس النواب، خلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، عندما استعاد الجمهوريون الأغلبية في مجلس النواب من الديمقراطيين، بزعامة الرئيس جو بايدن.

كيفن هيرن

قال النائب الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما كيفن هيرن لشبكة CNN اليوم الأربعاء: إنه يفكر جديًّا في الترشح للقيادة، مما يشير إلى أن ترشح رئيس مجلس النواب مطروح على الطاولة أيضًا.

ويعد هيرن رئيس أكبر مجموعة للمحافظين الجمهوريين في مجلس النواب. وقد طرح المتشددون الجمهوريون في تجمع الحرية بمجلس النواب اسم هيرن كمرشح محتمل لمنصب المتحدث في الاجتماعات والمحادثات الخاصة الأخرى خلال الأسابيع الماضية.

ستيف سكاليز

برز النائب عن ولاية لويزيانا ستيف سكاليز، الذي يشغل منصب زعيم الأغلبية في مجلس النواب، كمرشح محتمل لمنصب رئيس مجلس النواب، فيما قال مصدر مطلع لشبكة CNN: إنه بدأ التواصل مع الأعضاء بشأن عرض ترشح محتمل.

بينما رفض الرجل الثاني في مجلس النواب دعوات من المتشددين لتحدي مكارثي على منصب رئيس مجلس النواب في يناير، وكان من المتوقع على نطاق واسع أنه سيرشح نفسه للمنصب في حالة انسحاب مكارثي.

وقالت شبكة “سي إن إن”، في تقريرها: إنه بغض النظر عمن سيكون رئيس المجلس النواب التالي، لا تزال التحديات قائمة أمام الرئيس المقبل من أجل تمرير مشاريع قوانين الاعتمادات المالية.