سعد الشهري يُنافس على جائزة أفضل مدرب في آسيا حسن كادش يُغادر معسكر المنتخب السعودي حساب المواطن : أفصحوا عن دخل ساند ولا تفصحوا عن الضمان الاجتماعي لحظة طعن موظف بالسفارة الإسرائيلية في بكين إيقاف سلمان الفرج 3 مباريات آسيوية سالم الدوسري مرشح لجائزة أفضل لاعب آسيوي في 2022 تهجير أهالي غزة نكبة ثانية تنذر بكارثة في المنطقة تاليسكا يتفوق على نيمار في استفتاء أجمل هدف بآسيا أجواء طربية في أولى ليالي مهرجان الغناء بالفصحى سالم الدوسري يطمح لمواصلة التألق
شهد محيط مسرح أبوبكر سالم أجواء طربية في أولى ليالي مهرجان الغناء بالفصحى في نسخته الثالثة التي انطلقت ليلة أمس بمشاركة ثلاثة من النجوم والفنانين وهم فنان العرب محمد عبده والفنان التونسي لطفي بوشناق، والفنانة الموهوبة ولاء الجندي.
وتبارى الفنانون الثلاثة في تقديم باقة من أروع القصائد باللغة العربية الفصحى، وأذهلوا الحضور بالأداء الراقي والتمكن.
وكانت هيئة الموسيقى أطلقت يوم أمس مهرجان الغناء بالفصحى بنسخته الثالثة حيث يستمر إلى 20 أكتوبر، بمشاركة 12 فناناً وفنانةً من نجوم الأغنية العربية، وذلك على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي.
ويقدّم المهرجان أربع ليالٍ غنائية باللغة العربية الفصحى، تتضمن كلٌ منها وصلات غنائية لعدد من النجوم؛ حيث يصدح نجوم الفن من المملكة والعالم العربي بمجموعة من الأغاني الطربية والوطنية وقصائد الفصحى المُغنَّاة، إلى جانب مشاركة لعدد من الفنانين الصاعدين.
وتجمع الفعالية بين الأعمال الكلاسيكية والعروض الحديثة، عبر إلقاء قصائد أعظم الشعراء الذين شهدهم التراث العربي، في فعالية ثقافية ترفيهية تساعد على تعزيز اللغة العربية الفصحى، والاحتفاء بها وتقديمها في مهرجان إبداعي.