أحمد شراحيلي قبل الديربي: سأعود أقوى

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وجه أحمد شراحيلي مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد رسالة إلى جماهير النادي، وذلك قبل مواجهة الأهلي اليوم في دوري روشن.
وكان شراحيلي خضع لعملية جراحية ناجحة بعد إصابته في الرباط الصليبي في مباراة الفتح في سابع جولات دوري روشن يوم 21 سبتمبر الماضي.
وقال شراحيلي في مقطع فيديو نشره حساب نادي الاتحاد عبر منصة “إكس”: “الحمد لله أنا بخير وسأعود أقوى دعواتكم، ولكل إخواني اللاعبين كل التوفيق لكم اليوم أمام الأهلي، كان بودي أكون معكم لكن قدر الله وما شاء فعل”.
🎥 شراحيلي يطمنكم ويتمنى لعميدنا التوفيق 💛🖤 pic.twitter.com/HAWNaXjCcQ
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 6, 2023