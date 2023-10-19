النفط يغلق مرتفعًا 1% وسط مخاوف من اتساع الصراع بالشرق الأوسط أزمة نجم نيوكاسل تُهدد برحيل روبن نيفيز عن الهلال عقد لإنشاء منطقة لوجستية باستثمارات تناهز مليار ريال وتوفر 15 ألف وظيفة بديلان لـ نيمار على رادار الهلال أفصحوا عن جميع مصادر دخل أفراد الأسرة لـ الضمان الاجتماعي ولي العهد يؤكد لـ غوتيرس أهمية تعزيز الجهود لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد بغزة الإنذارات الكاذبة تربك المطارات الفرنسية القنوات الناقلة لـ مباراة التعاون ضد الاتحاد تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الخليج ولي العهد لرئيس الوزراء البريطاني: استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة
يضع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أنظاره على التعاقد مع النجم البرتغالي روبن نيفيز لاعب نادي الهلال، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وكشفت تقارير أن نيوكاسل يفكر في ضم نيفيز تعويضًا للإيطالي ساندرو تونالي المتورط في فضيحة المراهنات في الكرة الإيطالية خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد نيوكاسل أمس الأربعاء أن تونالي يخضع حاليًّا للتحقيق من قبل النائب العام الإيطالي.
وفي حال تم إيقاف تونالي عن المباريات مع نيوكاسل لفترة تصل من 7 أشهر إلى 3 سنوات فإن البديل سيكون نيفيز.
وأفادت صحيفة “التليجراف” البريطانية أن نيفيز هو البديل المثالي لتونالي في نيوكاسل في حال عوقب بالحرمان من اللعب مع الفريق الإنجليزي.
وكان نيفيز صاحب الـ 26 عامًا انضم لنادي الهلال في صيف العام الحالي.