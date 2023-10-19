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خلال فترة الانتقالات الشتوية

أزمة نجم نيوكاسل تُهدد برحيل روبن نيفيز عن الهلال

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٣ مساءً
أزمة نجم نيوكاسل تُهدد برحيل روبن نيفيز عن الهلال
المواطن - محمد سمعه

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يضع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أنظاره على التعاقد مع النجم البرتغالي روبن نيفيز لاعب نادي الهلال، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

العقوبة المتوقعة على تونالي

وكشفت تقارير أن نيوكاسل يفكر في ضم نيفيز تعويضًا للإيطالي ساندرو تونالي المتورط في فضيحة المراهنات في الكرة الإيطالية خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد نيوكاسل أمس الأربعاء أن تونالي يخضع حاليًّا للتحقيق من قبل النائب العام الإيطالي.

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وفي حال تم إيقاف تونالي عن المباريات مع نيوكاسل لفترة تصل من 7 أشهر إلى 3 سنوات فإن البديل سيكون نيفيز.

تونالي
تونالي

روبن نيفيز

وأفادت صحيفة “التليجراف” البريطانية أن نيفيز هو البديل المثالي لتونالي في نيوكاسل في حال عوقب بالحرمان من اللعب مع الفريق الإنجليزي.

وكان نيفيز صاحب الـ 26 عامًا انضم لنادي الهلال في صيف العام الحالي.

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