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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 3٫97789 مقابل الريال الواحد 0٫25139

الدولار: 3٫75094 مقابل الريال الواحد 0٫26660

درهم إماراتي: 1٫02119 مقابل الريال الواحد 0٫97925

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74332

دينار أردني: 5٫28680 مقابل الريال الواحد 0٫18915

دينار كويتي: 12٫13309 مقابل الريال الواحد 0٫08242

الريال القطري:1٫03012 مقابل الريال الواحد 0٫97076

الدرهم المغربي:0٫36557 مقابل الريال الواحد 2٫73545

الجنيه المصري:0٫12138 مقابل الريال الواحد 8٫23879

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