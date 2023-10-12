هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي على شروط الأهلية؟ وظائف إدارية بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 224.23 ريال سحب وأمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 6 مناطق الذكاء الاصطناعي يكشف الآن لصوص المتاجر والمحلات بسهولة مليون و500 ألف شجرة في حقل مياه الشقيق ميتا في مرمى الانتقادات مجددًا بسبب قضية فلسطين النفط ينخفض بأكثر من 2% ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الإيراني
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها مقابل الريال اليوم:
اليورو: 3٫97789 مقابل الريال الواحد 0٫25139
الدولار: 3٫75094 مقابل الريال الواحد 0٫26660
درهم إماراتي: 1٫02119 مقابل الريال الواحد 0٫97925
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74332
دينار أردني: 5٫28680 مقابل الريال الواحد 0٫18915
دينار كويتي: 12٫13309 مقابل الريال الواحد 0٫08242
الريال القطري:1٫03012 مقابل الريال الواحد 0٫97076
الدرهم المغربي:0٫36557 مقابل الريال الواحد 2٫73545
الجنيه المصري:0٫12138 مقابل الريال الواحد 8٫23879