أعراض شائعة لمتلازمة القولون العصبي

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أكد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن مشاكل الجهاز الهضمي قد تظهر بأشكال عديدة.
وقال الخضيري في تدوينة له عبر منصة إكس: إن الشائع منها عسر الهضم وارتجاع المريء ومتلازمة القولون العصبي.
ولفت الخضيري إلى أن متلازمة القولون العصبي تأتي بأعراض شائعة مثل آلام البطن والغازات المصاحبة للإمساك أو الإسهال أو كليهما حسب النوع الذي يعاني منه المريض.
وفي وقت سابق؛ أوضح طبيب الباطنة والجهاز الهضمي الدكتور عبدالله الذيابي، أن القولون العصبي قد يحدث فجأة بعد النزلة المعوية والتهابات الجهاز الهضمي.
وكتب الذيابي عبر حسابه على “تويتر”: “القولون العصبي قد يحدث بعد النزلة المعوية والتهابات الجهاز الهضمي وعوامل الخطورة هي: التهاب الجهاز الهضمي الشديد، السيدات أكثر إصابة من الرجال، خاصة في حال وجود مرض نفسي كالقلق والاكتئاب”.