حثت بعض المدارس أولياء الأمور الذين تظهر على أولادهم أعراض متلازمة اليد والقدم‬‎ والفم بعدم إحضارهم للمدرسة لحين اكتمال الشفاء.

ووجهت المدرسة التاسعة والثمانون الابتدائية في الرياض عبر منصة إكس عدة نصائح لأولياء الأمور للتعامل مع الحالات التي قد تظهر لا قدر الله على أولادهم.

ما هو مرض متلازمة اليد والقدم‬‎ والفم ؟

هو عدوى فيروسية خفيفة تشيع بين الأطفال، وتحدث الإصابة به غالبًا بسبب فيروس كوكساكي، وترتبط بشكل كبير بحدوث طفح جلدي، لا يثير الحكة في معظم الحالات، لكنه يسبب ظهور البثور في بعض الأحيان، قد يظهر الطفح الجلدي باللون الأحمر أو الأبيض أو الرمادي أو يظهر فقط على شكل نتوءات صغيرة، وذلك على حسب لون الجلد.

وتشمل أعراض هذا المرض ما يلي:

تقرحات في الفم.

طفح جلدي على اليدين والقدمين والفم داخله وخارجه.

الحمى وارتفاع حرارة الجسم.

التهاب الحلق.

الشعور بالإعياء.

فقدان الشهية.

الوقاية والعلاج

في العادة يصيب هذا المرض الأطفال خاصة من هم دون الرابعة من العمر وكبار السن فوق الـ60 عامًا، ولا يوجد علاج محدد لمرض اليد والقدم والفم، لكن قد يساعد غسل اليدين كثيرًا وتجنُّب المخالطة اللصيقة مع المصابين بالمرض على تقليل احتمال إصابة طفلك بالعدوى.

وبشكل عام ينصح بما يلي: