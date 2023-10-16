Icon

9 مكاسب من حافلات نقل الركاب بين المدن Icon أوديجارد: تعلمت من رونالدو وثنائي الريال كثيرًا Icon الإصابة قد تبعد أوسيمين عن نابولي لـ6 أسابيع Icon أعراض متلازمة اليد والقدم‬‎ والفم Icon إبراهيم القاسم: الجميع يؤمن بقدراتنا على تنظيم كأس العالم 2034 Icon أخضر مانشيني يستهدف الانتصار الأول Icon جماهير الهلال تُحيي الذكرى الـ66 لتأسيس النادي Icon فيصل بن فرحان يحث اليابان على الدفع بوقف فوري للعمليات العسكرية بغزة Icon حافلات نقل الركاب تربط 200 مدينة عبر 3400 رحلة أسبوعيًا Icon لحظة فرار أعضاء الكنيست أثناء إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه القدس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أعراض متلازمة اليد والقدم‬‎ والفم

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٠ مساءً
أعراض متلازمة اليد والقدم‬‎ والفم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حثت بعض المدارس أولياء الأمور الذين تظهر على أولادهم أعراض متلازمة اليد والقدم‬‎ والفم بعدم إحضارهم للمدرسة لحين اكتمال الشفاء.

ووجهت المدرسة التاسعة والثمانون الابتدائية في الرياض عبر منصة إكس عدة نصائح لأولياء الأمور للتعامل مع الحالات التي قد تظهر لا قدر الله على أولادهم.

قد يهمّك أيضاً
كيفن نكودو يخطف الأنظار مع ضمك

كيفن نكودو يخطف الأنظار مع ضمك

طيران ناس يحصد جائزة السفر العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط

طيران ناس يحصد جائزة السفر العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط

ما هو مرض متلازمة اليد والقدم‬‎ والفم ؟

هو عدوى فيروسية خفيفة تشيع بين الأطفال، وتحدث الإصابة به غالبًا بسبب فيروس كوكساكي، وترتبط بشكل كبير بحدوث طفح جلدي، لا يثير الحكة في معظم الحالات، لكنه يسبب ظهور البثور في بعض الأحيان، قد يظهر الطفح الجلدي باللون الأحمر أو الأبيض أو الرمادي أو يظهر فقط على شكل نتوءات صغيرة، وذلك على حسب لون الجلد.

وتشمل أعراض هذا المرض ما يلي:

مرض اليد والقدم والفم

  • تقرحات في الفم.
  • طفح جلدي على اليدين والقدمين والفم داخله وخارجه.
  • الحمى وارتفاع حرارة الجسم.
  • التهاب الحلق.
  • الشعور بالإعياء.
  • فقدان الشهية.

الوقاية والعلاج

في العادة يصيب هذا المرض الأطفال خاصة من هم دون الرابعة من العمر وكبار السن فوق الـ60 عامًا، ولا يوجد علاج محدد لمرض اليد والقدم والفم، لكن قد يساعد غسل اليدين كثيرًا وتجنُّب المخالطة اللصيقة مع المصابين بالمرض  على تقليل احتمال إصابة طفلك بالعدوى.

وبشكل عام ينصح بما يلي:

  • غسل اليدين بصفة متكررة
  • تطهير الأماكن المشتركة.
  • تعليم الأطفال عادات النظافة الصحية
  • تجنُّب المخالطة اللصيقة مع المصابين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المسحل: الترشح لاستضافة المونديال لحظة هامة تواكب التطور الذي نعيشه
آخر الاخبار

المسحل: الترشح لاستضافة المونديال لحظة هامة تواكب...

آخر الاخبار
خسارة بيرنلي ضد مان يونايتد بهدف
الرياضة

خسارة بيرنلي ضد مان يونايتد بهدف

الرياضة
أرقام سلبية لـ بروزوفيتش في مباراة ويلز ضد كرواتيا
الرياضة

أرقام سلبية لـ بروزوفيتش في مباراة ويلز...

الرياضة
أرقام مميزة لـ سلمان الفرج في مباراة السعودية ونيجيريا
الرياضة

أرقام مميزة لـ سلمان الفرج في مباراة...

الرياضة
مباني البحرين تتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني السعودي
السعودية اليوم

مباني البحرين تتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بطيران أديل في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بطيران أديل في 3 مدن

وظائف
تزايد حالات التسمم الغذائي بفرنسا
العالم

تزايد حالات التسمم الغذائي بفرنسا

العالم
صفقة خاصة في سوق الأسهم بقمية 8.3 مليون ريال
السوق

صفقة خاصة في سوق الأسهم بقمية 8.3...

السوق