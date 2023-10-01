Icon

جماهير الأخضر تنتقد أحمد آل جبيع بعد خطئه أمام أوزبكستان Icon اعتدال وتليجرام يزيلان أكثر من 10 ملايين محتوى مخالف ويغلقان 2069 قناة متطرفة Icon رقم سلبي لـ فيرمينيو بعد التعادل مع اتفاق جيرارد Icon وظائف هندسية شاغرة لدى ياسرف Icon طريقة إرسال رسالة تلقائية من صندوق بريد مشترك في Office 365 Icon 11 وظيفة شاغرة بشركة طيران الرياض Icon نجم وولفرهامبتون يُعاقب جوارديولا ومانشستر سيتي Icon وظائف شاغرة في الخطوط الجوية القطرية Icon الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس بنين Icon غياب ميسي المتواصل عن إنتر ميامي يُحير الجماهير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
صحة وطب‎

أكتوبر الوردي شهر التوعية من سرطان الثدي

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٨ مساءً
أكتوبر الوردي شهر التوعية من سرطان الثدي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يشهد شهر أكتوبر من كل عام حملات مكثفة للتوعية من مرض سرطان الثدي، والذي يعد أشهر أنواع السرطان التي تصيب النساء، حيث تحاول العديد من الجهات المشاركة في حملات التوعية الوصول لأكبر عدد من النساء والفتيات لإجراء الفحص المبكر والذي من شأنه الحصول على الشفاء بنسبة عالية في حال كانت الإصابة بالدرجة الأولى.

أعراض سرطان الثدي

وبحسب منظمة الصحة العالمية هناك العديد من أعراض سرطان الثدي المشهورة منها ما يلي:

قد يهمّك أيضاً
لقطات لاحتراق صالة أفراح بداخلها أكثر من 300 عراقي بنينوى

لقطات لاحتراق صالة أفراح بداخلها أكثر من 300 عراقي بنينوى

أسرة عادل إمام تكشف سر غيابه عن الشاشة منذ 3 سنوات

أسرة عادل إمام تكشف سر غيابه عن الشاشة منذ 3 سنوات

  • وجود كتلة في الثدي أو سماكة، دون ألم في كثير من الأحيان.
  • تغير حجم الثدي أو شكله أو مظهره.
  • احمرار أو تبدل آخر في الجلد.
  • تغيير في مظهر الحلمة أو تغيير في الجلد المحيط بها (الهالة).
  • خروج سائل غير طبيعي أو دموي من الحلمة.

الوقاية والكشف المبكر

وبحسب وزارة الصحة السعودية يُعد أهم مجالات أنشطة الحماية وأكثرها فائدة، فقد ارتبط تشخيص سرطان الثدي في مراحله المبكرة بشكل إيجابي بانخفاض في معدل الوفيات الناجمة عن المرض.

وعلى الرغم من أن سرطان الثدي لا يمكن تجنبه، ولكن مخاطر الإصابة به يمكن تقليلها من خلال أنشطة وقائية محددة والتي تشمل إحداث التغيرات في نمط الحياة، والنظام الغذائي، وممارسة النشاط البدني، وتجنب السمنة، والتدخلات الوقائية للسيدات ذوات الخطورة العالية للإصابة باستخدام عقار التاموكسيفين وغيره من مضادات الأستروجين المزدوجة.

أرقام وإحصائيات

وتشير آخر الإحصائيات على موقع وزارة الصحة إلى أنه بلغ العدد الإجمالي لحالات السرطان في المملكة وفق أحدث إحصاءات السجل السعودي للأورام في عام 2016م، (16859) حالة، منها (13161)عند السعوديين، بنسية 78,1%، استحوذ منها الذكور نسبة 44.1%،  بينما استحوذت النساء 55.9% منها. واحتل سرطان الثدي المرتبة الأولى (2282 حالة)، بنسبة 17.3% لدى الجنسين، وبنسبة 30.4% من مجموع السرطانات لدى النساء. ثم تلاه سرطان القولون والمستقيم، ثم سرطان الغدة الدرقية، وبمعدل إصابة 27.2 لكل 1000 سيدة سعودية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مشروع أزيان بريدة يطرح 185 فيلا بمساحات تصل 346 م
السعودية اليوم

مشروع أزيان بريدة يطرح 185 فيلا بمساحات...

السعودية اليوم
التعليم: احتفالات اليوم الوطني على مدار الأسبوع في كافة المدارس
السعودية اليوم

التعليم: احتفالات اليوم الوطني على مدار الأسبوع...

السعودية اليوم
إنقاذ طفلة سكاكا لأخيها يرسخ أهمية منصات التواصل في التعلم
السعودية اليوم

إنقاذ طفلة سكاكا لأخيها يرسخ أهمية منصات...

السعودية اليوم
مكارثي يعلن رسميًّا تأييد إجراءات عزل بايدن
العالم

مكارثي يعلن رسميًّا تأييد إجراءات عزل بايدن

العالم
ثلاثية تُهدي الفوز لـ آرسنال ضد مان يونايتد
الرياضة

ثلاثية تُهدي الفوز لـ آرسنال ضد مان...

الرياضة
مواطنون يطالبون بالقضاء على ظاهرة البخشيش: يجب أن توأد
السعودية اليوم

مواطنون يطالبون بالقضاء على ظاهرة البخشيش: يجب...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في العليان القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في العليان القابضة

وظائف
درنة الليبية تستنجد
العالم

درنة الليبية تستنجد

العالم