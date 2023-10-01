أكتوبر الوردي شهر التوعية من سرطان الثدي

يشهد شهر أكتوبر من كل عام حملات مكثفة للتوعية من مرض سرطان الثدي، والذي يعد أشهر أنواع السرطان التي تصيب النساء، حيث تحاول العديد من الجهات المشاركة في حملات التوعية الوصول لأكبر عدد من النساء والفتيات لإجراء الفحص المبكر والذي من شأنه الحصول على الشفاء بنسبة عالية في حال كانت الإصابة بالدرجة الأولى.

أعراض سرطان الثدي

وبحسب منظمة الصحة العالمية هناك العديد من أعراض سرطان الثدي المشهورة منها ما يلي:

وجود كتلة في الثدي أو سماكة، دون ألم في كثير من الأحيان.

تغير حجم الثدي أو شكله أو مظهره.

احمرار أو تبدل آخر في الجلد.

تغيير في مظهر الحلمة أو تغيير في الجلد المحيط بها (الهالة).

خروج سائل غير طبيعي أو دموي من الحلمة.

الوقاية والكشف المبكر

وبحسب وزارة الصحة السعودية يُعد أهم مجالات أنشطة الحماية وأكثرها فائدة، فقد ارتبط تشخيص سرطان الثدي في مراحله المبكرة بشكل إيجابي بانخفاض في معدل الوفيات الناجمة عن المرض.

وعلى الرغم من أن سرطان الثدي لا يمكن تجنبه، ولكن مخاطر الإصابة به يمكن تقليلها من خلال أنشطة وقائية محددة والتي تشمل إحداث التغيرات في نمط الحياة، والنظام الغذائي، وممارسة النشاط البدني، وتجنب السمنة، والتدخلات الوقائية للسيدات ذوات الخطورة العالية للإصابة باستخدام عقار التاموكسيفين وغيره من مضادات الأستروجين المزدوجة.

أرقام وإحصائيات

وتشير آخر الإحصائيات على موقع وزارة الصحة إلى أنه بلغ العدد الإجمالي لحالات السرطان في المملكة وفق أحدث إحصاءات السجل السعودي للأورام في عام 2016م، (16859) حالة، منها (13161)عند السعوديين، بنسية 78,1%، استحوذ منها الذكور نسبة 44.1%، بينما استحوذت النساء 55.9% منها. واحتل سرطان الثدي المرتبة الأولى (2282 حالة)، بنسبة 17.3% لدى الجنسين، وبنسبة 30.4% من مجموع السرطانات لدى النساء. ثم تلاه سرطان القولون والمستقيم، ثم سرطان الغدة الدرقية، وبمعدل إصابة 27.2 لكل 1000 سيدة سعودية.