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بوصفه رمزًا من رموز المسؤولية الاجتماعية

أمانة جدة تخلّد ذكرى الحمدان في البساتين

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٤ مساءً
أمانة جدة تخلّد ذكرى الحمدان في البساتين
المواطن - فريق التحرير

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خلّدت أمانة محافظة جدة اسم المستشار المالي والإداري أحمد بن عبدالعزيز الحمدان -رحمه الله- بتسمية أحد شوارع حي البساتين على اسمه، تقديراً وتكريماً لتاريخ الراحل، الذي كان أحد أهم رموز المسؤولية الاجتماعية في المملكة.

تخليد ذكرى الحمدان

مسيرة الحمدان المهنية، كانت قد بدأت من عمله في وزارة النقل السعودية“، ثم الإدارة المالية لينتقل إلى إدارة التمثيل المالي، حيث عُين ممثلاً مالياً، واستمر بالعمل في هذا المنصب بمعظم الإدارات الحكومية في الرياض وجدة، من ضمنها وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصلحة الطيران المدني، وأمانة محافظة جدة، ووزارة الخارجية“.

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وعمل مديراً عاماً لفرع وزارة المالية والاقتصاد الوطني“، ثم عُين وكيلاً مساعداً وممثلاً للوزارة في منطقة مكة المكرمة، عدا عن تمثيله للوزارة في وفد المملكة لـمنظمة المؤتمر الإسلامي لأكثر من 15 عاماً، بجانب ترأسه للجنة المالية الدائمة في المنظمة، وهيئة الرقابة المالية فيها لمدة تمتد إلى 15 عاماً.

خبرات اقتصادية واسعة

خبرته الاقتصادية الواسعة، ساعدته كثيراً في تأسيس مجموعة المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان للتنمية والاستشارات ليرأسها طيلة حياته، فضلاً عن كونه عضواً ومؤسساً لـ جمعية الملك عبدالعزيز للإسكان التنموي والخدمات الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، ورئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم تراحم في محافظة جدة.

وحظيت العديد من الجهات والشركات الكبرى، بخبراته كمستشار مالي، منها المؤسسة العامة للموانئ، وشركة جدة القابضة للتطوير“، وشركة جبل عمر للتطوير“، وشركة البكري الدولية للطاقة المحدودة“، فيما كان مستشاراً تجارياً لشركتي ” كور الكندية للخدمات النفطية”، و “Spot Coffe”.

وترأس الحمدان مجلس إدارة كل من شركة مكة للإنشاء والتعمير، والهيئة الاستشارية للمجلس الفرعي لـمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة“، إضافة إلى رئاسة لجنة ”صندوق الدارين“ التابعة لأمانة محافظة جدة“.

مسيرة عملية حافلة بالإنجازات

كما شهدت مسيرته العملية بصمات إنسانية قدّم من خلالها سجًلا مشرفاً في المسؤولية الاجتماعية، من خلال انضمامه إلى عضوية مجلس كل من جمعية الإيمان الخيرية لرعاية مرضى السرطان في جدة، وجمعية البيضاء الأهلية ذات النفع العام“، و”الجمعية الخيرية بمكة المكرمة“ وأمين الصندوق ورئيس لجنة تنمية الاستثمار فيها، عدا عن ترأسه لمركز المسؤولية الاجتماعية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة.

وكان الحمدان، عضواً في كل من “اللجنة الاستشارية لبرنامج تنمية المجتمع” التابعة لـهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية“، ومجلس المقعد في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، و “لجنة المكاتب الاستشارية والدراسات الاقتصادية” في ذات الجهة، و “المجلس التأسيسي في شركة عنيزة الاستثمارية، ومجلس أمناء مؤسسة عبدالله السليمان الخيرية”

وبالإضافة إلى هذا التاريخ المهني، عُرِف عنه تمتعه بقدر عالٍ من الإبداع الثقافي والأدبي، وهو ما مكّنه من الوصول إلى عضوية مجلس إدارة أكاديمية الشعر العربي، إلى جانب مقعد العضو المشارك في مؤسسة الفكر العربي.

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