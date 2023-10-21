أمانة جدة تضيء الميادين والمرافق باللون الوردي‎

شاركت أمانة محافظة جدة في شهر التوعية بسرطان الثدي الذي يوافق (أكتوبر) من كل عام، وذلك من خلال إضاءة عدد من المرافق العامة والميادين باللون الوردي.

إضاءة الميادين والمرافق باللون الوردي‎

وتهدف أمانة جدة بمشاركتها، إلى نشر الوعي بين أهالي المحافظة بأهمية إجراء الفحوصات والكشف المبكر، والاهتمام بالمتابعة الدورية لصحة المرأة.

ويعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم، إلا أن علاجه فعَّالًا في حال التشخيص المبكر، فضلًا عن ضرورة توعية المجتمع، بعوامل الخطورة التي تزيد من احتمال الإصابة بسرطان الثدي، وطرق الوقاية منه.