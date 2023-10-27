أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة

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وثق مواطنون لقطات لتساقط أمطار غزيرة على محافظة جدة، بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة، وسط توقعات باستمرارها.
وأوضحت لقطات الفيديو، تساقط الأمطار بغزارة، فضلًا عن أصوات البرق والرعد التي تظهر بوضوح في السماء.
ورفعت أمانة محافظة جدة مستوى الجاهزية لتنفيذ الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وتشمل الاستعداد للتعامل مع الآثار التي قد تنجم عن الأمطار حال هطولها.
وبينت الأمانة أن خطة موسم الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 3,333 فردًا و1.691 معدة وآلية، سيجري توزيعها على نطاق 16 بلدية فرعية و17 مركزًا للإسناد، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة بعد صدور تنبهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث.
كما أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه؛ نظرًا لتعرض جميع محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية بدايةً من الجمعة المقبل حتى الثلاثاء حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.
كذلك دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.
أمطار غزيرة الآن على #جدةpic.twitter.com/Jmnpj8UdUe
— صحيفة المواطن (@almowatennet) October 27, 2023