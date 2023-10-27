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أصوات البرق والرعد تظهر بوضوح

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ مساءً
أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة
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المواطن - فريق التحرير

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وثق مواطنون لقطات لتساقط أمطار غزيرة على محافظة جدة، بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة، وسط توقعات باستمرارها.

وأوضحت لقطات الفيديو، تساقط الأمطار بغزارة، فضلًا عن أصوات البرق والرعد التي تظهر بوضوح في السماء.

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جاهزية لمواجهة الحالة

ورفعت أمانة محافظة جدة مستوى الجاهزية لتنفيذ الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وتشمل الاستعداد للتعامل مع الآثار التي قد تنجم عن الأمطار حال هطولها.

1.691 معدة وآلية

وبينت الأمانة أن خطة موسم الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 3,333 فردًا و1.691 معدة وآلية، سيجري توزيعها على نطاق 16 بلدية فرعية و17 مركزًا للإسناد، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة بعد صدور تنبهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث.

كما أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه؛ نظرًا لتعرض جميع محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية بدايةً من الجمعة المقبل حتى الثلاثاء حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

المدني يحذر

كذلك دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.

 

 

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