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أمطار غزيرة وسيول على نجران

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ مساءً
أمطار غزيرة وسيول على نجران
المواطن - فريق التحرير

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شهدت منطقة نجران خاصة المحافظات الشمالية والشمالية الغربية هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول، في الأودية والشعاب.

أمطار نجران

ووثق مواطنون مقاطع فيديو لهطول الأمطار الغزيرة على مدينة نجران وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، داعين الله عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة.

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إنذارات لأهالي جازان

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر 3 إنذارات حمراء لأهالي جازان تضمنت التحذير من هطول أمطار متوسطة على المنطقة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – وتشمل الحالة الجوية المتوقعة أمطارًا غزيرة مصحوبة بعدة ظواهر جوية أبرزها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.

وتمتد الحالة الجوية المتوقعة لتشمل محافظات جازان، أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، الفطيحة، صامطة، صبيا وضمد، والحرث والدائر، وهروب، والريث والعارضة والعيدابي، وفيفا. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

 

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