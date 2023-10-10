الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 12.2 % أمن الطرق يحذر من سلوك خاطئ يعرض الأطفال للخطر وظائف شاغرة لدى شركة خدمات الملاحة الجوية رسمياً.. وجهة البحر الأحمر تبدأ استقبال الزوار من جميع أنحاء العالم شكاوى من نقصان الدعم لشهر أكتوبر.. حساب المواطن يعلق تنبيه من أمطار رعدية وسيول وصواعق بعسير وظائف شاغرة بـ هيئة تنظيم المياه والكهرباء “دار المركبة” تعلن ترسية عقد مع القوات البرية بـ 3.9 مليون ريال هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي على الأهلية؟ أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء
حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق من سلوك خاطئ يعرض حياة الأطفال وصغار السن للخطر.
وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق، عبر حسابها في منصة إكس “إن خروج الأطفال من نوافذ المركبة أثناء سيرها سلوك خاطئ”.
وأضافت: “لسلامة أطفالك يرجى التأكد من إغلاق نوافذ المركبة قبل التحرك”.
وفي وقت سابق، أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق، ضرورة إفساح الطريق لسيارات الإسعاف؛ مشيرة إلى أن إفساح الطريق ينقذ حياة آخرين.
وقالت أمن الطرق عبر حسابها بمنصة “إكس”: “مركبات الطوارئ تقوم بمهمة إنسانية، فلا تكن سببًا في تعطيلها أو إرباك قائدها” ودعت قائدي المركبات للتوقف عن تتبع سيارات الإسعاف.
خروج الأطفال من نوافذ المركبة أثناء سيرها سلوك خاطئ.#أمن_الطرق#الوقاية_أمان pic.twitter.com/AnMqoAifdo
— أمن الطرق (@SA_HWY_SECURITY) October 10, 2023