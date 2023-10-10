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أمن الطرق يحذر من سلوك خاطئ يعرض الأطفال للخطر

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٥ صباحاً
أمن الطرق يحذر من سلوك خاطئ يعرض الأطفال للخطر
المواطن - فريق التحرير

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حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق من سلوك خاطئ يعرض حياة الأطفال وصغار السن للخطر.

تحذير أمن الطرق

وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق، عبر حسابها في منصة إكس “إن خروج الأطفال من نوافذ المركبة أثناء سيرها سلوك خاطئ”.

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سلامة الأطفال

وأضافت: “لسلامة أطفالك يرجى التأكد من إغلاق نوافذ المركبة قبل التحرك”.

وفي وقت سابق، أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق، ضرورة إفساح الطريق لسيارات الإسعاف؛ مشيرة إلى أن إفساح الطريق ينقذ حياة آخرين.

وقالت أمن الطرق عبر حسابها بمنصة “إكس”: “مركبات الطوارئ تقوم بمهمة إنسانية، فلا تكن سببًا في تعطيلها أو إرباك قائدها” ودعت قائدي المركبات للتوقف عن تتبع سيارات الإسعاف.

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