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أوليفر كان: النصر أعاد السعادة لـ ساديو ماني

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ مساءً
أوليفر كان: النصر أعاد السعادة لـ ساديو ماني
المواطن - فريق التحرير

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أوضح أوليفر كان، أسطورة حراسة المرمى للمنتخب الألماني ونادي بايرن ميونخ الألماني السابق، أن انتقال السنغالي ساديو ماني لنادي النصر أعاد له السعادة التي كان يفتقدها في البايرن على حد وصفه.

وقال كان في تصريحات إعلامية: “من الرائع رؤية ماني سعيدًا بعد الانضمام لنادي النصر لأنه عانى كثيرًا في بايرن ميونخ، الآن عليه التركيز من أجل حصد المزيد من الألقاب مع النصر”.

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كواليس أزمة ساديو ماني مع كاسترو 

وفي وقت سابق، علق المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، على أزمته مع النجم السنغالي ساديو ماني، وذلك بعد استبدال الأخير من مباراة أبها الجمعة الماضية في دوري روشن.

وعرضت مقاطع فيديو متداولة، ماني وهو غاضب بعد قرار كاسترو بإخراجه من المباراة.

وقال كاسترو بعد مواجهة أبها: “الغضب لحظة تبديله وهذا طبيعي في كرة القدم الأهم أنه لم يتجاوز الاحترام”.

وأضاف: “يجب أن يعرف الكثيرون أن النصر لديه 27 لاعبًا وليس 10 لاعبين فقط لذلك من الطبيعي إجراء تغييرات.. كرة القدم لابد فيها من تغييرات وأتحمل كامل المسؤولية في هذه النتيجة السلبية بالنسبة لي”.

يذكر أن المباراة كانت انتهت بالتعادل بنتيجة 2/ 2 بين الفريقين، بعدما كان النصر متفوقًا بنتيجة 2/ 1 حتى الدقيقة الـ90.

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