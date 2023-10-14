إصابة فيكتور أوسيمين أمام الأخضر تقلق نابولي

تُسيطر حالة من القلق داخل نادي نابولي الإيطالي، بعد إصابة نجم الفريق فيكتور أوسيمين خلال مشاركته مع منتخب نيجيريا ضد السعودية.

قلق بشأن إصابة فيكتور أوسيمين

وشارك فيكتور أوسيمين بشكل أساسي، قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني من مباراة نيجيريا ضد السعودية الودية التي أُقيمت بالأمس على ملعب “بورتيماو” في البرتغال، وانتهت بالتعادل بنتيجة 2\2.

وأشار موقع “فوتبول إيطاليا”، إلى أن أوسيمين سقط على أرض الملعب فجأة في الدقيقة 55، ولم يستطع استكمال اللقاء الودي، ليُغادر المستطيل الأخضر مصابًا، الأمر الذي أثار قلق مسؤولي نابولي.

وتعرض أوسيمين لأكثر من إصابة خلال مشاركته مع منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، حيث سبق وعانى من خلع في الكتف خلال نوفمبر 2020، الأمر الذي أبعده عن الملاعب لمدة شهرين.

وفي حالة تأكد إصابة فيكتور أوسيمين وغيابه لفترة، ستكون ورطة لنادي نابولي، حيث إن الفريق الأول لكرة القدم يستعد لخوض 3 مباريات خلال 8 أيام أمام كل من؛ فيرونا وميلان ويونيون برلين.

نابولي في الدوري الإيطالي

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي من تذبذب النتائج في الدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 14 نقطة، من الفوز 4 مرات، والتعادل مرتين والخسارة مثلهما.