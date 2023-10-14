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خوفًا من غيابه لفترة طويلة

إصابة فيكتور أوسيمين أمام الأخضر تقلق نابولي

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٠ مساءً
إصابة فيكتور أوسيمين أمام الأخضر تقلق نابولي
المواطن - فريق التحرير

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تُسيطر حالة من القلق داخل نادي نابولي الإيطالي، بعد إصابة نجم الفريق فيكتور أوسيمين خلال مشاركته مع منتخب نيجيريا ضد السعودية.

قلق بشأن إصابة فيكتور أوسيمين

وشارك فيكتور أوسيمين بشكل أساسي، قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني من مباراة نيجيريا ضد السعودية الودية التي أُقيمت بالأمس على ملعب “بورتيماو” في البرتغال، وانتهت بالتعادل بنتيجة 2\2.

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وأشار موقع “فوتبول إيطاليا”، إلى أن أوسيمين سقط على أرض الملعب فجأة في الدقيقة 55، ولم يستطع استكمال اللقاء الودي، ليُغادر المستطيل الأخضر مصابًا، الأمر الذي أثار قلق مسؤولي نابولي.

فيكتور أوسيمين أمام المنتخب السعودي
أوسيمين في المباراة – @NGSuperEagles

وتعرض أوسيمين لأكثر من إصابة خلال مشاركته مع منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، حيث سبق وعانى من خلع في الكتف خلال نوفمبر 2020، الأمر الذي أبعده عن الملاعب لمدة شهرين.

وفي حالة تأكد إصابة فيكتور أوسيمين وغيابه لفترة، ستكون ورطة لنادي نابولي، حيث إن الفريق الأول لكرة القدم يستعد لخوض 3 مباريات خلال 8 أيام أمام كل من؛ فيرونا وميلان ويونيون برلين.

أوسيمين
أوسيمين – المصدر completesports

نابولي في الدوري الإيطالي

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي من تذبذب النتائج في الدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 14 نقطة، من الفوز 4 مرات، والتعادل مرتين والخسارة مثلهما.

نابولي
لاعبو الفريق – المصدر @en_sscnapoli

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