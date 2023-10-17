إيقاف 14 شخصاً احتالوا على مواطنين بحجة الاستثمار في العملات الرقمية

أعلنت النيابة العامة إيقاف تنظيم إجرامي مكون من (14) شخصاً احتال على مواطنين وأوهمهم بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة.

جهود النيابة العامة

وفي التفاصيل فقد باشرت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تشكيل إجرامي منظم مكون من (14) شخصاً بينهم مواطنون ومقيمون بتهمة الاحتيال المالي.

اتصالات وهمية

وكشفت إجراءات التحقيق تلقي المذكورين اتصالات من شركات وهمية خارج السعودية، والاتفاق معهم على العمل عن بُعد بأجر شهري زهيد، وتمكينهم من التصرف بحساباتهم البنكية، إضافة لقيامهم بتمرير المكالمات عبر أجهزة إلكترونية وبرامج تقنية، وتمكين تلك الشركات بالتواصل مع الضحايا، وإيهامهم بالاستثمار، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.