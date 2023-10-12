استشاري يحذر الشباب من ممارسات تدمر الصحة

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يرغب العديد من الشباب في بناء جسم مثالي وعضلات ممشوقة، ولذلك يلجؤون لتناول المكملات والهرمونات لبناء العضلات.
وفي هذا السياق، حذر د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة إقدام الشباب على استخدام الهرمونات المنشطة.
وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس “إن استخدام الشباب للهرمونات المنشطة لزيادة تكوين العضلات والحصول على جسم مثالي جذّاب؛ قد يسبب سرعة الغضب، ارتفاع الكلسترول، الضعف الجنسي، العقم المؤقت أو الدائم”.
وفي وقت سابق، حذرت دراسة طبية حديثة من المخاطر الجسيمة المترتبة على أخذ “الأندروستينديون”، وهو أحد المكملات التي يتم بيعها للرياضيين، لمساعدتهم على بناء العضلات بسرعة، ورفع مستويات هرمون التستوستيرون.
وأوضحت دراسة نشرتها مجلة Molecules، إنه يمكن للأطباء تقديم جرعات “الأندروستينديون” للوقاية من بعض الأمراض المزمنة أو علاجها، إلا أن لذلك العديد من الآثار الجانبية.
وقد تصاب النساء اللواتي يستخدمن هذا المكمل بخصائص ذكورية مثل الصلع وثخانة الصوت وزيادة شعر الوجه، هذا إلى جانب جلطات دموية.
وأوضح موقع “مايو كلينيك” الطبي، إن أخذ مكملات “الأندروستينديون” على المدى الطويل من قبل الرجال، يمكن أن يؤدي إلى ضمور الخصية والعجز الجنسي.