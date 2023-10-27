الأهلي لا يفوز على الهلال في أكتوبر

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري روشن السعودي، والفوز على الهلال.

مباريات الأهلي والهلال في أكتوبر

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الأهلي، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

وتُعد مباراة اليوم هي الرابعة بين الفريقين في شهر أكتوبر، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقها بالمسمى الحالي في موسم 2008\ 2009، حيث تقابلا في أعوام 2008، 2009 و2021.

ولم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق أي فوز في شهر أكتوبر، حيث تعادلا سلبيًا مرة وإيجابيًا مرة، وتمكن الهلال من الفوز بهدفين مقابل هدف.

تفوق هلالي

وتُعد مباراة اليوم هي المواجهة رقم 29 ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الهلال في تحقيق الفوز 13 مرة، مقابل 4 انتصارات فقط للأهلي، وخيم التعادل على نتيجة 11 مواجهة.