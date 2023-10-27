Icon

حساب المواطن : 5 حالات تكون فيها الزوجة المستفيد الرئيسي Icon بنكهة صربية .. الهلال يُنهي الشوط الأول بثنائية في الأهلي Icon ميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ لـ الهلال Icon أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة Icon موعد مباريات السبت في الدوري الإنجليزي Icon بندر بليلة يؤم المصلين غدًا في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام Icon سافيتش يسجل الهدف الأول لـ الهلال في الثانية الـ46 Icon وظائف شاغرة لدى فروع شركة EY Icon  146 فرقة وإسعاف جوي لمواجهة أمطار مكة المكرمة  Icon وفد من تحالف دعم الشرعية يزور حجة ويجتمع مع مسؤولين محليين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري المحترفين

الأهلي لا يفوز على الهلال في أكتوبر

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ مساءً
الأهلي لا يفوز على الهلال في أكتوبر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري روشن السعودي، والفوز على الهلال.

مباريات الأهلي والهلال في أكتوبر

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الأهلي، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
محادثات الجيش السوداني والدعم السريع بجدة تشمل اتفاقاً لوقف إطلاق النار

محادثات الجيش السوداني والدعم السريع بجدة تشمل اتفاقاً لوقف إطلاق النار

النفط يرتفع للأسبوع الثاني وسط الحرب في غزة

النفط يرتفع للأسبوع الثاني وسط الحرب في غزة

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

وتُعد مباراة اليوم هي الرابعة بين الفريقين في شهر أكتوبر، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقها بالمسمى الحالي في موسم 2008\ 2009، حيث تقابلا في أعوام 2008، 2009 و2021.

ولم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق أي فوز في شهر أكتوبر، حيث تعادلا سلبيًا مرة وإيجابيًا مرة، وتمكن الهلال من الفوز بهدفين مقابل هدف.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

تفوق هلالي

وتُعد مباراة اليوم هي المواجهة رقم 29 ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الهلال في تحقيق الفوز 13 مرة، مقابل 4 انتصارات فقط للأهلي، وخيم التعادل على نتيجة 11 مواجهة.

الهلال والأهلي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 4 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 4...

وظائف
المودة: 73 ألف خدمة لـ 37 ألف أسرة منذ بداية هذا العام
السعودية اليوم

المودة: 73 ألف خدمة لـ 37 ألف...

السعودية اليوم
الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس الملك
آخر الاخبار

الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس...

آخر الاخبار
فعاليات مميزة في أسبوع الموضة والأزياء بالعاصمة الرياض
السعودية اليوم

فعاليات مميزة في أسبوع الموضة والأزياء بالعاصمة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف
ديوان المظالم يفتح باب التدريب التعاوني
السعودية اليوم

ديوان المظالم يفتح باب التدريب التعاوني

السعودية اليوم
أبل تكشف عن أسباب ارتفاع حرارة هواتف آيفون الجديدة
تكنولوجيا

أبل تكشف عن أسباب ارتفاع حرارة هواتف...

تكنولوجيا
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لـ مباراة السعودية ونيجيريا
الرياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لـ مباراة...

الرياضة