الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره أمام أبها

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ماتياس يايسله، لاستعادة توازنه، وتحقيق الفوز أمام نظيره أبها في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد أبها، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.
ويطمح الراقي لاستعادة بريقه ومصالحة الجماهير، بعد خسارة الكلاسيكو ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.
ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواصلة مسيرته المميزة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين حتى النهائي، أملًا في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2016.
على الجانب الآخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها مباراة اليوم، منتشيًا بعدما نجح في استعادة نغمة الانتصارات، وتحقيق الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف بالجولة الماضية، بعد غيابه عن الفوز لمدة 6 مباريات.