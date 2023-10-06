الأهلي يُنهي تفوق الاتحاد في ديربي جدة بأكتوبر

نجح النادي الأهلي في إنهاء تفوق جاره الاتحاد في مباريات ديربي جدة بينهما في شهر أكتوبر، وذلك بعد فوز الراقي اليوم على الاتحاد بهدف دون رد في الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن.

وقبل مواجهة اليوم، كان الاتحاد فاز في 3 مباريات وفاز الأهلي مرتين، وحسم التعادل السلبي مباراة واحدة فقط.

الأهلي يتعادل مع الاتحاد في عدد الانتصارات

ولكن بعد الفوز اليوم، أصبح رصيد الراقي من الفوز في أكتوبر 3 مباريات متعادلًا مع الاتحاد بينما كان التعادل السلبي حاضرًا بينهما في مباراة واحدة فقط.

وفي مباراة اليوم، كان الشوط الأول انتهى بتفوق الراقي بهدف دون رد سجله النجم الإيفواري فرانك كيسيه في الدقيقة الـ30.

وفي الشوط الثاني، كثف نادي الاتحاد من هجماته محاولًا إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، ثم سجل الفرنسي كريم بنزيما هدف التعادل للاتحاد، ولكن تم إلغاؤه من قبل الحكم بسبب وجود مخالفة على البرازيلي إيجور كورونادو قبل وصول الكرة لبنزيما.