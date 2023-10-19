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تأثرت بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية

الإحصاء: ارتفاع أسعار العقارات 7% بالربع الثالث

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٤ صباحاً
الإحصاء: ارتفاع أسعار العقارات 7% بالربع الثالث
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.7% في الربع الثالث من 2023، على أساس سنوي.

ارتفاع أسعار العقارات السكنية

وجاء ذلك تأثراً بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1%، كما ساهم انخفاض كلٍّ من العقارات التجارية بنسبة 0.1% والقطاع الزراعي بنسبة 0.3% في التقليل من ارتفاع المؤشر.

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العقارات في القطاع السكني

وارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 1.1% متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2% وذلك على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، ونظراً لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام، فقد كان له تأثير كبير على المؤشر العام.

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