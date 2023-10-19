الإحصاء: ارتفاع أسعار العقارات 7% بالربع الثالث ما هي المنافع التي تقدمها التأمينات في حالة إصابات العمل؟ أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.46 ريال أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق ثلاثة شروط لإدخال إسرائيل المساعدات من مصر إلى غزة خطر اتساع صراع غزة حقيقي جدًّا تكميم المعدة نوع واحد فقط والأسماء التجارية وهم لجذب العملاء أعراض السكتة الدماغية لدى النساء منها الحازوقة السعودية تقترب من الفوز باستضافة كأس العالم 2034
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.7% في الربع الثالث من 2023، على أساس سنوي.
وجاء ذلك تأثراً بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1%، كما ساهم انخفاض كلٍّ من العقارات التجارية بنسبة 0.1% والقطاع الزراعي بنسبة 0.3% في التقليل من ارتفاع المؤشر.
وارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 1.1% متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2% وذلك على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، ونظراً لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام، فقد كان له تأثير كبير على المؤشر العام.