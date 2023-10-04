الاتحاد الكويتي: السعودية تستطيع إبهار العالم وتقديم نسخة استثنائية

أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عبدالله الشاهين، وأعضاء مجلس الإدارة الدعم والمساندة لنية السعودية الترشح لاستضافة كأس العالم في عام 2034.

السعودية تعلن نيتها بالترشح لاستضافة المونديال

وكشفت السعودية عن نيتها الترشح لاستضافة المونديال، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق الكرة في هذا الحدث العالمي.

دعم الاتحاد الكويتي للملف السعودي

وقال رئيس الاتحاد الكويتي في تصريح صحافي: “الاتحاد الكويتي سيكون من أشد الداعمين للملف السعودي الواعد، الذي يُمثل الكرة الآسيوية والعربية والخليجية على وجه الخصوص”.

وتابع: “السعودية لما تملكه من رؤية طموحة وتطلعات وإمكانيات كبيرة ستكون قادرة على الفوز بشرف تنظيم بطولة كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ.. خاصة أنها حققت نجاحات كبيرة في استضافة العديد من الأحداث الرياضية الكبيرة”.

وأضاف: “وتملك السعودية القدرة على إبهار العالم وتقديم نسخة استثنائية لكأس العالم، وذلك في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والدعم الكبيرة من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والمجهودات الكبيرة المبذولة من وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل وأعضاء مجلس الإدارة”.