مفاجأة حول أعداد أجانب دوري روشن في يناير المقبل طيران ناس والربط الجوي يحتفلان بتدشين أولى الرحلات المباشرة بين جدة وبيشكيك الاتحاد يعلن نجاح العملية الجراحية لـ أحمد شراحيلي محاور عديدة لقوة وتأثير الأفلام القصيرة وتحديات صُناعها ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية مباريات الخميس محمد بن سلمان يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء ماليزيا الفتح يقلب الطاولة على الاتفاق في اللحظات الأخيرة سلم مركبته الجديدة للوكالة فرفضت منحه سيارة بديلة وأقرب موعد 15 أكتوبر نيمار يُقلق الهلال قبل مواجهة الأخدود 8 أشياء للاستمتاع بـ الويكند
كشف نادي الاتحاد عن نجاح العملية الجراحية لمدافعه أحمد شراحيلي، وذلك بعد إصابته في الرباط الصليبي.
وأجرى شراحيلي العملية الجراحية في العاصمة الإنجليزية “لندن”، حيث سيخضع اللاعب بعدها لبرنامج علاجي من أجل تأهيله تمهيدًا لعودته للملاعب من جديد.
وكان شراحيلي أُصيب في مباراة الاتحاد ضد الفتح في الجولة السابعة من دوري روشن، يوم 21 سبتمبر الماضي.
وكان حساب النادي نشر مقطع فيديو لنقل شراحيلي إلى أحد مستشفيات جدة، وذلك بعد إصابته خلال مجريات المباراة التي انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 2/ 1.
🎥 نُقل اللاعب أحمد شراحيلي إلى المستشفى للوقوف أكثر على حالة إصابته التي تعرض لها خلال لقاء #الاتحاد_الفتح ⚽️ pic.twitter.com/ZGgifPVTDk
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 21, 2023