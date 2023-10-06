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بعد إصابته في الرباط الصليبي

الاتحاد يعلن نجاح العملية الجراحية لـ أحمد شراحيلي

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ صباحاً
الاتحاد يعلن نجاح العملية الجراحية لـ أحمد شراحيلي
المواطن - فريق التحرير

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كشف نادي الاتحاد عن نجاح العملية الجراحية لمدافعه أحمد شراحيلي، وذلك بعد إصابته في الرباط الصليبي.

وأجرى شراحيلي العملية الجراحية في العاصمة الإنجليزية “لندن”، حيث سيخضع اللاعب بعدها لبرنامج علاجي من أجل تأهيله تمهيدًا لعودته للملاعب من جديد.

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متى أُصيب أحمد شراحيلي ؟ 

وكان شراحيلي أُصيب في مباراة الاتحاد ضد الفتح في الجولة السابعة من دوري روشن، يوم 21 سبتمبر الماضي.

وكان حساب النادي نشر مقطع فيديو لنقل شراحيلي إلى أحد مستشفيات جدة، وذلك بعد إصابته خلال مجريات المباراة التي انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 2/ 1.

 

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