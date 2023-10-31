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الاحتراق الوظيفي يرفع خطر الاضطرابات النفسية والاكتئاب بنسبة 180%

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٤ مساءً
الاحتراق الوظيفي يرفع خطر الاضطرابات النفسية والاكتئاب بنسبة 180%
المواطن - فريق التحرير

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حذرت وزارة الصحة ممثلة في حساب عش بصحة من مخاطر الاحتراق الوظيفي على الحالة النفسية والبدنية على حد سواء.

وقالت الصحة إن الموظفين الذين يعانون من الاحتراق الوظيفي معرضون لخطر الاضطرابات النفسية والاكتئاب بنسبة 180%.

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الاحتراق الوظيفي

وظاهرة الاحتراق الوظيفي (Burnout) هي حالة شائعة في بيئة العمل ينجم عنها الشعور بالقلق والتعب الشديد والإرهاق النفسي الناتج عن الضغوطات المستمرة والمتكررة في العمل. ويمكن أن يتسبب في تدهور الصحة العامة والعلاقات الشخصية والأداء المهني.

وتعد زيادة مستوى الضغط وعدم التوازن بين العمل والحياة الشخصية وعدم وجود الدعم المناسب من الإدارة أو الزملاء عوامل مساهمة في حدوث الاحتراق الوظيفي.

أعراض الاحتراق الوظيفي

يوجد بعض الأعراض التي قد يتعرض لها الشخص الذي قد لا ينتبه لها في بداية الأمر، ولكن سيجد بعد مرور الوقت الشعور بالإرهاق الجسدي والعقلي والسلوكي.

  1. التهيج، والإحباط، والتفكير المستمر بخصوص العمل، عدم وجود حافز، انخفاض مستوى الثقة في القدرات، وزيادة المشاعر السلبية الإرهاق المرتبط بالعمل.
  2. الشعور بطاقة منخفضة، والتعب الشديد، ومشاكل عديدة في النوم، صعوبة في التذكر بشكل مستمر، التعرض المتكرر للمرض مثل نوبات الإنفلونزا.
  3. انخفاض الأداء في العمل، وتكرار الأخطاء الكثيرة وانخفاض في الكفاءة، كثرة التغيب في العمل، والميل إلى عزلة الذات عن الناس في العمل.

الوقاية والعلاج

يذكر أن هناك 5 طرق للتكيف والتعامل مع الاحتراق الوظيفي وهي:

1- التحدث مع مديرك: قد يكون من المفيد البحث عن دعم من مديرك أو مشرفك، وهذا يساعد في تخفيف الضغط أو التوجيه نحو حلول مناسبة.

2- تنظيم الوقت: يجب تنظيم الوقت بشكل فعال، وتحديد الأولويات وتجنب التفرغ الزائد، وإذا كنت تشعر بأنك مكتظ بالمهام، فاعتبر تفويض بعض المهام إلى زملائك إذا كان ذلك ممكنًا.

3- الاعتناء بالصحة البدنية والنفسية: احرص على ممارسة الرياضة بانتظام والمحافظة على نظام غذائي صحي، ومن المفيد أيضًا التفكير في الانضمام لجلسات استشارية نفسية للتحدث عن مشاكلك والبحث عن استراتيجيات للتعامل معها.

4- العثور على هوايات واهتمامات خارج العمل: تخصيص وقت للقيام بأنشطة وهوايات تستمتع بها خارج مجال العمل، وهذا يساعد في الاسترخاء واستعادة الطاقة.

5- البحث عن فرص جديدة: إذا استمر الاحتراق ولم تتحسن الأمور رغم الجهود، فقد تكون الفرصة مواتية للنظر في تغيير مسار وظيفي أو البحث عن وظيفة جديدة تناسب اهتماماتك ومهاراتك بشكل أفضل.

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