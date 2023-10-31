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التأمين الصحي الخاص يغطي الرعاية الأساسية لـ37.5% من سكان السعودية

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٥ صباحاً
التأمين الصحي الخاص يغطي الرعاية الأساسية لـ37.5% من سكان السعودية
المواطن - فريق التحرير

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شهدت خدمات التأمين الصحي في السعودية تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، فيما يأتي الإعلان عن نظام التأمين الصحي الوطني الجديد ليتوج تلك الجهود التي تبذلها الدولة ليس فقط لتوفير العلاج بل لرفع مستوى الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.

إحصاءات الرعاية الصحية

وأوضحت نتائج نشرة إحصاءات الرعاية الصحية لعام 2023م، أن نسبة سكان المملكة البالغين (15 عامًا فأكثر) الذين لديهم تأمين صحي خاص لتغطية نفقات الرعاية الصحية الأساسية بلغت 37.5%، بينما بلغت نسبة سكان المملكة من الأطفال (أقل من 15عامًا) ولديهم تأمين صحي خاص لتغطية نفقات الرعاية الصحية الأساسية 19.5%، وأن نسبة سكان المملكة البالغين (15عامًا فأكثر) الذين يتحملون تكلفة الرعاية الصحية على نفقتهم الخاصة 21.8%، فيما تقدر نسبة الأطفال الذين يتحمل أولياء أمورهم دفع تكلفة الرعاية الصحية لهم على نفقتهم الخاصة بـ 9.7%، فيما أظهرت نتائج النشرة أن نسبة الأشخاص البالغين (15عامًا فأكثر) الذين يقومون بفحوصات دورية سنوية مرة واحدة على الأقل بلغت 47%.

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الحالة الصحية لسكان المملكة

من جانب آخر أظهرت نتائج نشرة إحصاءات الحالة الصحية لسكان المملكة عام 2023م أن نسبة البالغين (15 عامًا فأكثر) ممن قيموا جودة حياتهم الصحية بشكل جيد أو جيد جدًا بلغت 53%، بينما بلغت النسبة بين الأطفال والمراهقين الذين كانت أعمارهم (من 4 إلى 14 عامًا) 71%، فيما بلغت نسبة النساء ممن كان لديهن تصور سلبي عن حالتهن الصحية 30% مقارنة بـ 25% بين الرجال من البالغين (15 عامًا فأكثر).

صحة المرأة والرعاية الإنجابية

وكشفت نتائج نشرة إحصاءات صحة المرأة والرعاية الإنجابية لعام 2023م، أن نسبة التغطية الصحية التي وفرها التأمين الصحي الخاص أثناء الحمل والولادة للولادات الأخيرة في المملكة بلغت 26%، فيما بلغت نسبة من تحملوا تكاليف تقديم الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة على نفقتهم الخاصة 13.5٪، وبلغت نسبة الأمهات اللاتي قمن بأربع زيارات على الأقل لأحد مقدمي الرعاية الصحية قبل الولادة 88.8%.
وأظهرت نتائج النشرة، أن نسبة الولادات التي أشرف عليها إخصائيون صحيون مهرة بلغت 99.8% من إجمالي الولادات في المملكة خلال عام 2023م، كما بلغت نسبة الولادات القيصرية 34.5٪ من إجمالي الولادات في المملكة خلال عام 2023م، في حين بلغت نسبة النساء المتزوجات في سن الإنجاب اللاتي حصلن بشكلٍ مُرْضٍ على احتياجهن من وسائل تنظيم الأسرة بالطرق الحديثة بلغت 54%.

مزايا نظام التأمين الصحي الوطني

وكان وزير الصحة فهد الجلاجل كشف في وقت سابق عن مزايا نظام التأمين الصحي الوطني، الذي سيطبق منتصف العام المقبل مشيرًا إلى أن النظام الجديد يحقق العديد من المزايا أولها أنه ممول من الدولة، وليس له تجديد سنوي، بل يستمر مدى الحياة، وليس له سقف محدد، ولا يتطلب موافقات مسبقة.

وأشار وزير الصحة إلى أن هذا النموذج يساعد في إطالة عمر الإنسان من خلال الدفع بتحقيق الصحة وليس بهدف توفير العلاج، حيث يتكامل مع التأمين الخاص في المملكة الذي يشرف عليه مجلس الضمان الصحي التعاوني.

ولفت إلى أن النظام يهدف إلى تقديم كافة الخدمات الصحية للسعوديين مجانًا، مع استمرارية تقديم العلاج دون أي مقابل مالي على المواطنين.

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