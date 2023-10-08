التشكيل المتوقع لـ مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، اليوم مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي

وتنطلق مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية حيث تقام على ملعب ” برج العرب” في مدينة الإسكندرية المصرية وتُنقل عبر قناة On Time Sports.

وسيكون تشكيل الأهلي المتوقع مكونًا من: ” محمد الشناوي، علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، مروان عطية، إمام عاشور، أليو ديانج، بيرسي تاو، موديست، حسين الشحات”.

أما تشكيل النادي الإسماعيلي المتوقع فسيتكون من: ” محمد فوزي، حمدي النقاز، محمد نصر، محمد هاشم، إياد العسقلاني، محمد مخلوف، عماد حمدي، مروان حمدي، عمر الساعي، عبدالرحمن مجدي، ياو أنور”.

مباريات الجولة الثالثة

وكانت مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري، انطلقت بداية من الخميس الماضي بتعادل زد مع بلدية المحلة بنتيجة 3-3، وفوز سموحة على المقاولون العرب بنتيجة 2-1.

وفي مباريات أول أمس الجمعة، تعادل الاتحاد السكندري مع الجونة بنتيجة 2-2، وتعادل فاركو مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-2.

وفي مباريات أمس، فاز المصري البورسعيدي على الداخلية بثلاثية لهدف، وفاز مودرن فيوتشر على طلائع الجيش بثنائية دون رد، وفاز الزمالك على البنك الأهلي بثنائية لهدف.

وفي نفس توقيت مباراة الأهلي والإسماعيلي، سيلعب بيراميدز ضد إنبي في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية.