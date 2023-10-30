التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الهلال والحزم

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حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة الهلال والحزم في ثمن نهائي كأس الملك.
ولم ينجح أزرق الرياض في خلق أي فرص هجومية إلا عبر هجمة من صالح الشهري في الدقيقة الـ45 مع نهاية الشوط الأول.
جدير بالذكر أن سالم الدوسري نجم أزرق الرياض يغيب عن مباراة الحزم؛ وذلك بسبب سفره إلى قطر لحضور حفل جائزة أفضل لاعب في آسيا 2022 الذي يقام غدًا في عاصمة قطر، الدوحة.
رأسية خطيرة من صالح الشهري🥅
#أغلى_الكؤوس
#الهلال_الحزم | #SSC pic.twitter.com/jGCr41uBvc
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 30, 2023