الدلافين تموت على ضفاف نهر الأمازون وسط موجة جفاف تاريخية

عُثر على أكثر من مائة دولفين نافقة في منطقة الأمازون البرازيلية، وسط موجة جفاف تاريخية، ودرجات حرارة مياه قياسية تجاوزت في بعض الأماكن 39 درجة مئوية.

وفاة مئات الدلافين

موجة جفاف تاريخية

ووفقًا لشبكة “سي إن إن”، فمن المرجح أن تزيد هذه الأخبار من مخاوف علماء المناخ بشأن تأثيرات النشاط البشري وموجات الجفاف الشديدة على المنطقة. وأضاف معهد ماميراوا: “لا يزال من المبكر تحديد سبب هذا الحادث، ولكن وفقًا لخبرائنا، فمن المؤكد أنه مرتبط بفترة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة في بحيرة تيفي، حيث تتجاوز بعض النقاط 39 درجة مئوية”.

محاولة إنقاذ أخيرة