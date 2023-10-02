الدلافين تموت على ضفاف نهر الأمازون وسط موجة جفاف تاريخية

حجم ثروة تايلور سويفت يفوق اقتصاد 50 دولة وظائف شاغرة بمجموعة التركي في 5 مدن تركي آل الشيخ: لم أتدخل لإقالة جيسوس شرطي أمريكي يعتدي بعنف على مراهقين بسبب مزحة ترامب يمثل أمام قاضٍ وصفه بالمختل تركي آل الشيخ يُعلق على إمكانية مشاركة الاتحاد والأهلي بموسم الرياض آل الشيخ: فرق عالمية طلبت ملاقاة النصر بكأس موسم الرياض تركي آل الشيخ: الهلال سيلعب في “المملكة أرينا” لـ4 مواسم إطلاق كتيب موسم الرياض 2023 بتجارب ترفيهية جديدة كريستيانو رونالدو متحفز لترك بصمته الأولى آسيويًّا
عُثر على أكثر من مائة دولفين نافقة في منطقة الأمازون البرازيلية، وسط موجة جفاف تاريخية، ودرجات حرارة مياه قياسية تجاوزت في بعض الأماكن 39 درجة مئوية.
وأوضحت شبكة “سي إن إن” أنه تم العثور على الدلافين النافقة في بحيرة تيفي خلال الأيام السبعة الماضية، وفقًا لمعهد ماميراوا، وهو منشأة بحثية تمولها وزارة العلوم البرازيلية.
وقال المعهد: إن هذا العدد الكبير من الوفيات بين الدلافين غير عادي، وأشار إلى أن درجات الحرارة المرتفعة في البحيرات والجفاف التاريخي في منطقة الأمازون ربما يكونان السبب.
ووفقًا لشبكة “سي إن إن”، فمن المرجح أن تزيد هذه الأخبار من مخاوف علماء المناخ بشأن تأثيرات النشاط البشري وموجات الجفاف الشديدة على المنطقة.
وأضاف معهد ماميراوا: “لا يزال من المبكر تحديد سبب هذا الحادث، ولكن وفقًا لخبرائنا، فمن المؤكد أنه مرتبط بفترة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة في بحيرة تيفي، حيث تتجاوز بعض النقاط 39 درجة مئوية”.
ويمر نهر الأمازون، وهو أكبر ممر مائي في العالم، حاليًّا بموسم الجفاف، وتعاني العديد الكائنات الحية التي تعيش في نهر الأمازون أيضًا من ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.
ويحاول باحثون وناشطون إنقاذ بعض الدلافين عن طريق نقلها من البحيرات والبرك الموجودة على أطراف النهر إلى المجرى الرئيسي للنهر، حيث تكون المياه أكثر برودة، لكن العملية ليست سهلة بسبب بعد المنطقة.