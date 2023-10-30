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الحصة الأولى تبدأ السابعة والنصف

الدوام الشتوي الأحد القادم في شرورة والطائف

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٣ مساءً
الدوام الشتوي الأحد القادم في شرورة والطائف
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة التعليم في الطائف تطبيق الدوام الشتوي ابتداءً من يوم الأحد القادم 21 ربيع الثاني 1445هـ. في جميع مدارس المحافظة، والمحافظات التابعة لها تعليميًا.

الدوام الشتوي

وبناء عليه فإن موعد الاصطفاف الصباحي سيكون في السابعة والربع في حين ستكون بداية الحصة الأولى في السابعة والنصف أما بالنسبة للمدارس المسائية ستكون بداية الحصة الأولى الواحدة والنصف ظهرًا.

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كما أعلن تعليم شرورة بداية الدوام الشتوي يوم الأحد القادم، وسيكون الاصطفاف الصباحي في السابعة والربع في حين ستكون بداية الحصة الأولى في السابعة والنصف أما بالنسبة للمدارس المسائية سيكون الاصطفاف المسائي الساعة الثانية عشرة ونصف ظهرًا فيما ستكون بداية الحصة الأولى الواحدة إلا ربع.

الاصطفاف الصباحي

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، حددت بداية تطبيق الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة “البنين والبنات”، والتي ستكون اعتبارًا من الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يطبق الدوام الشتوي ابتداءً من يوم الأحد المقبل 21 /4/ 1445هـ، الموافق 2023/11/05، وذلك حتى يوم الأحد 1445/08/29 الموافق 2024/03/10.

وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي، يبدأ عند الساعة الـ 06:45 صباحًا، وستبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ 07:00 صباحًا.

كما أعلنت عن مواعيد الدراسة في مكاتب التعليم والمدارس التابعة لها خلال شهر رمضان 1445هـ خلال الفترة من 1/9/14445هـ، الموافق 1/3/2023م، وذلك حتى 18/9/1445هـ، الموافق 28/3/2023م، وستكون بداية الحصة الأولى في تمام الساعة 7 صباحًا.

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