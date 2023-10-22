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الاصطفاف في الـ7:30 صباحًا وبداية الحصة الأولى 7:45

الدوام الشتوي يبدأ الثلاثاء في مدارس تبوك

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٢ مساءً
الدوام الشتوي يبدأ الثلاثاء في مدارس تبوك
المواطن - فريق التحرير

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اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مواعيد الدوام الشتوي بعد غدٍ لجميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية ورياض الأطفال بالمنطقة.

حيث سيبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:30 صباحًا وبداية الحصة الأولى عند الساعة 7:45 دقيقة صباحًا.

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تطبيق الدوام الشتوي

وكانت عدة إدارات تعليمية بدأت اليوم تطبيق التوقيت الشتوي حيث أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية عن بدء العمل بتوقيت الدوام الشتوي اعتبارًا من يوم الأحد بتاريخ 7/ 4/ 1445 هـ في جميع مدارس المنطقة.

وأوضحت أنه سيبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس الطلاب عند الساعة الـ 8 صباحًا، وستبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ 8:15 صباحًا، فيما سيبدأ اصطفاف الطالبات عند الساعة 7:45 صباحًا، على أن تبدأ الحصة الأولى الساعة الـ 8 صباحًا.

مدارس الباحة وعسير

كما اعتمد المدير العام للتعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، مواعيد الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة في المراحل الدراسية كافة، بداية من اليوم.

وأوضحت الإدارة أن الحصة الأولى ستكون الساعة 7:30 صباحًا، في حين سيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:15 صباحًا، داعيةً قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى التقيد بمواعيد الدوام الجديدة.

أيضا ‫أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مواعيد الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة في المراحل الدراسية كافة، بداية من اليوم.

وأوضح تعليم عسير، أن الحصة الأولى ستكون الساعة 7:30 صباحًا، في حين سيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:15 صباحًا، داعيًا قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى التقيَّد بمواعيد الدوام الجديدة.

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