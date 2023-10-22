الدوام الشتوي يبدأ الثلاثاء في مدارس تبوك

لقطات لعمال معلقين في الهواء على ارتفاع 500 قدم قصة وادي فليج في حفر الباطن بالتزامن مع عرض مسرحية باسمه تشكيل الأهلي المصري المتوقع لمواجهة سيمبا قوات الاحتلال تمهل مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه موعد مباراة مازيمبي ضد الترجي في إياب دوري السوبر الإفريقي القنوات الناقلة لـ مباراة العين ضد الفيحاء بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات اليوم ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب عجز تاريخي للميزانية الأمريكية وبايدن يطلب دعمًا لإسرائيل! موعد مباراة النصر ضد الدحيل والقنوات الناقلة
اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مواعيد الدوام الشتوي بعد غدٍ لجميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية ورياض الأطفال بالمنطقة.
حيث سيبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:30 صباحًا وبداية الحصة الأولى عند الساعة 7:45 دقيقة صباحًا.
وكانت عدة إدارات تعليمية بدأت اليوم تطبيق التوقيت الشتوي حيث أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية عن بدء العمل بتوقيت الدوام الشتوي اعتبارًا من يوم الأحد بتاريخ 7/ 4/ 1445 هـ في جميع مدارس المنطقة.
وأوضحت أنه سيبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس الطلاب عند الساعة الـ 8 صباحًا، وستبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ 8:15 صباحًا، فيما سيبدأ اصطفاف الطالبات عند الساعة 7:45 صباحًا، على أن تبدأ الحصة الأولى الساعة الـ 8 صباحًا.
كما اعتمد المدير العام للتعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، مواعيد الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة في المراحل الدراسية كافة، بداية من اليوم.
وأوضحت الإدارة أن الحصة الأولى ستكون الساعة 7:30 صباحًا، في حين سيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:15 صباحًا، داعيةً قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى التقيد بمواعيد الدوام الجديدة.
أيضا أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مواعيد الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة في المراحل الدراسية كافة، بداية من اليوم.
وأوضح تعليم عسير، أن الحصة الأولى ستكون الساعة 7:30 صباحًا، في حين سيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:15 صباحًا، داعيًا قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى التقيَّد بمواعيد الدوام الجديدة.