فيصل بن فرحان يحث الصين على الدفع بوقف العمليات العسكرية ورفع الحصار عن غزة الهلال يُطارد رقمًا قياسيًا بعد ترشح سالم الدوسري للأفضل في آسيا نتنياهو يخسر شعبيته رغم وحشية الهجوم على غزة الدوام الشتوي يبدأ غدًا في مدارس القصيم وحائل موقف صعب لـ منتخب هولندا في تصفيات اليورو كسوف الشمس الحلقي يتبع اقتران القمر الليلة أوكرانيا تهزم مقدونيا الشمالية بثنائية فيصل بن فرحان يؤكد لـ بلينكن رفض السعودية القاطع لتهجير أهالي غزة لأول مرة بالدرعية.. عرض للأزياء العالمية والمحلية في مطل البجيري تفاصيل اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط وسيط الشحن في السعودية
يبدأ يوم غد الأحد 15 أكتوبر الجاري تطبيق الدوام الشتوي في مدارس القصيم وحائل، فيما تترقب باقي المناطق الإعلان عن بداية العمل وفق التوقيت الشتوي.
وقالت إدارة تعليم القصيم إنه ابتداءً من الأحد 30-3-1445ﮪ، سيتم تعديل بداية اليوم الدراسي في جميع مدارس تعليم القصيم ليصبح موعد الاصطفاف الصباحي في مدارس البنات 6.45 صباحًا وفي مدارس البنين عند السابعة في حين تبدأ الحصة الأولى في مدارس البنات عند السابعة صباحًا وفي مدارس البنين تبدأ الحصة الأولى عند الساعة السابعة والربع.
بدورها أعلنت إدارة تعليم حائل أن تعديل موعد بداية اليوم الدراسي بحيث يكون الاصطفاف الصباحي في مدارس رياض الأطفال ومدارس البنات في السابعة والربع في حين يكون الاصطفاف الصباحي في مدارس البنين عند الساعة السابعة والنصف.
ومن المقرر أن يتم تطبيق التوقيت الشتوي في جميع مدارس تعليم الرياض يوم 30 أكتوبر الجاري حيث ستكون بداية الحصة الاولى عند السابعة صباحًا.