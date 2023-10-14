الدوام الشتوي يبدأ غدًا في مدارس القصيم وحائل

يبدأ يوم غد الأحد 15 أكتوبر الجاري تطبيق الدوام الشتوي في مدارس القصيم وحائل، فيما تترقب باقي المناطق الإعلان عن بداية العمل وفق التوقيت الشتوي.

تطبيق الدوام الشتوي

وقالت إدارة تعليم القصيم إنه ابتداءً من الأحد 30-3-1445ﮪ، سيتم تعديل بداية اليوم الدراسي في جميع مدارس تعليم القصيم ليصبح موعد الاصطفاف الصباحي في مدارس البنات 6.45 صباحًا وفي مدارس البنين عند السابعة في حين تبدأ الحصة الأولى في مدارس البنات عند السابعة صباحًا وفي مدارس البنين تبدأ الحصة الأولى عند الساعة السابعة والربع.

الاصطفاف الصباحي

بدورها أعلنت إدارة تعليم حائل أن تعديل موعد بداية اليوم الدراسي بحيث يكون الاصطفاف الصباحي في مدارس رياض الأطفال ومدارس البنات في السابعة والربع في حين يكون الاصطفاف الصباحي في مدارس البنين عند الساعة السابعة والنصف.

ومن المقرر أن يتم تطبيق التوقيت الشتوي في جميع مدارس تعليم الرياض يوم 30 أكتوبر الجاري حيث ستكون بداية الحصة الاولى عند السابعة صباحًا.

