الديوان الملكي: وفاة محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير محمد بن سعد (الثاني) آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الاثنين الموافق 24 / 3 / 1445هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.