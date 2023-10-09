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سيصلى عليه بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام

الديوان الملكي: وفاة محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٧ مساءً
الديوان الملكي: وفاة محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود
المواطن - واس

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير محمد بن سعد (الثاني) آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الاثنين الموافق 24 / 3 / 1445هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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