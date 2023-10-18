الرياض تحتضن النسخة الثانية من مهرجان الأوبرا الدولي مطلع نوفمبر

تستعد هيئة الموسيقى، لتنظيم النسخة الثانية من مهرجان “الأوبرا الدولي”، خلال الفترة من 2 إلى 4 من نوفمبر المقبل على المسرح الأحمر، بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في مدينة الرياض، الذي سيتضمن عروض الأوبرا المتنوعة، ومعرضًا لقطع أيقونية في عالم الأوبرا؛ ليعيش من خلاله الزائر تجربة متكاملة تأخذه في عالم الأوبرا، وتُعرفه على مختلف أشكالها، ونبذة عن تاريخها.

مهرجان الأوبرا الدولي

ويستضيف مهرجان الأوبرا الدولي مجموعة من أشهر فنانيّ الأوبرا، ويصاحب المهرجان تنظيم معرض فرانكو زيفيريلي لقطع الأوبرا الأيقونية.

وتهدف هيئة الموسيقى من خلال هذا مهرجان الأوبرا الدولي إلى تأسيس حدث سنوي دولي للاحتفال بالأوبرا بوصفهِ أحد الأشكال الموسيقية المميزة، وتقديمه للمواهب والجماهير المحلية باعتباره رمزًا مهمًّا للفنون والثقافة، فضلًا عن المساهمة في دعم القطاع الموسيقي وتنوعه، وإثراء الثقافة المحلية، والتعرّف على الثقافات العالمية، وتوفير فرصة للجمهور المحلي لتجربة الأوبرا بالمعايير الدولية، ومعرفة تاريخها الثري.