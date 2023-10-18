الرياض تحتضن النسخة الثانية من مهرجان الأوبرا الدولي مطلع نوفمبر كل ما تود معرفته عن مهام وأهداف المركز الوطني للتفتيش والرقابة لقطات ترصد مسيرات واشتباكات الضفة الغربية بعد كارثة المعمداني مواجهات بين محتجين وقوات الأمن الفلسطينية في رام الله خطة برشلونة لمنع ليفاندوفسكي من الانتقال لـ دوري روشن أزمتان لـ الهلال قبل مواجهة الخليج السعودية: الجريمة الإسرائيلية على مستشفى المعمداني وحشية ويجب فتح ممرات آمنة فورًا 5 طرق لـ التخلص من الإجهاد الرقمي للعين الرئيس الفلسطيني يلغي لقاءه مع بايدن بعد كارثة مستشفى المعمداني الأمين العام للجامعة العربية: أي عقل من جهنم يقصف مستشفى بنزلائه؟
تستعد هيئة الموسيقى، لتنظيم النسخة الثانية من مهرجان “الأوبرا الدولي”، خلال الفترة من 2 إلى 4 من نوفمبر المقبل على المسرح الأحمر، بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في مدينة الرياض، الذي سيتضمن عروض الأوبرا المتنوعة، ومعرضًا لقطع أيقونية في عالم الأوبرا؛ ليعيش من خلاله الزائر تجربة متكاملة تأخذه في عالم الأوبرا، وتُعرفه على مختلف أشكالها، ونبذة عن تاريخها.
ويستضيف مهرجان الأوبرا الدولي مجموعة من أشهر فنانيّ الأوبرا، ويصاحب المهرجان تنظيم معرض فرانكو زيفيريلي لقطع الأوبرا الأيقونية.
وتهدف هيئة الموسيقى من خلال هذا مهرجان الأوبرا الدولي إلى تأسيس حدث سنوي دولي للاحتفال بالأوبرا بوصفهِ أحد الأشكال الموسيقية المميزة، وتقديمه للمواهب والجماهير المحلية باعتباره رمزًا مهمًّا للفنون والثقافة، فضلًا عن المساهمة في دعم القطاع الموسيقي وتنوعه، وإثراء الثقافة المحلية، والتعرّف على الثقافات العالمية، وتوفير فرصة للجمهور المحلي لتجربة الأوبرا بالمعايير الدولية، ومعرفة تاريخها الثري.