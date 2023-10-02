Icon

الرياض للسياحة والضيافة هدية السعودية للعالم Icon طلبة الجامعات أكثر عرضة لـ الاكتئاب.. دراسة توضح الأسباب! Icon وزارة الموارد البشرية تعلن عن 33 وظيفة عن بعد Icon 7 مؤشرات لتلف بخاخات الوقود في سياراتك Icon هوية الخطوط السعودية تحت سهام النقد! Icon الجامعة الإسلامية تعلن تمديد فترة التسجيل في برنامجي الشريعة والاقتصاد Icon “كير” تعلن ترسية عقدين مع الوطنية لنقل الكهرباء بـ 302 مليون ريال Icon أبل تكشف عن أسباب ارتفاع حرارة هواتف آيفون الجديدة Icon شكاوى المطلقات من شروط الضمان الاجتماعي بشأن السكن.. تعجيزية! Icon أهالي شثاث في أملج: انقطاع الكهرباء يحدث يوميًّا ويستمر ساعات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تؤكد مكانة البلاد كرائد في صناعة وتطوير القطاع السياحي

الرياض للسياحة والضيافة هدية السعودية للعالم

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ مساءً
الرياض للسياحة والضيافة هدية السعودية للعالم
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

أعلن وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، عن تفاصيل جديدة حول مدرسة الرياض الرائدة للسياحة والضيافة في حدث يوم السياحة العالمي.

أول أكاديمية متخصصة بالعالم

وبحسب موقع breakingtravelnews، فإنه تم الكشف عن تفاصيل جديدة حول مدرسة الرياض الرائدة للسياحة والضيافة، والتي تم تأسيسها بالتعاون بين وزارة السياحة السعودية والقدية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

قد يهمّك أيضاً
عدم تطابق العنوان أبرز أسباب إيقاف الضمان الاجتماعي المطور

عدم تطابق العنوان أبرز أسباب إيقاف الضمان الاجتماعي المطور

سعود القحطاني ينسحب من تيك توك بسبب الإساءات المتكررة

سعود القحطاني ينسحب من تيك توك بسبب الإساءات المتكررة

ومن المنتظر أن تصبح كلية الرياض للسياحة والضيافة أول أكاديمية متخصصة في العالم تتمحور إستراتيجيتها حول الطلاب وتوحد جميع جوانب التدريب السياحي المطلوب لتمكين الجيل القادم من قيادة السياحة والضيافة في جميع أنحاء العالم وسد فجوة مهارات السياحة العالمية.

هدية السعودية للعالم

ومن المقرر أن يكون موقع كلية الرياض للسياحة والضيافة في المقر الرئيسي لمشروع الترفيه العملاق في القدية، وسيكون ذلك الصرح التعليمي تأكيدًا من جديد على مكانة المملكة العربية السعودية كرائدة في تطوير قطاع السياحة العالمي.

وستقبل المدرسة الطلاب اعتبارًا من الربع الأخير من عام 2024، وبحلول عام 2030، سيبلغ عدد الطلاب أكثر من 25000 طالب سنويًّا.

أهمية مدرسة الرياض للسياحة

وتتمثل أهمية تلك الأكاديمية في الوقت الحالي، أنه لا تقدم غالبية معاهد السياحة الدولية كلًّا من التعليم الأكاديمي والمهني عبر اتساع وعمق النظام البيئي داخل مؤسسة واحدة. ومن خلال منهج رائد، والجمع بين ألمع العقول والتقنيات المتطورة والمرافق الحديثة وأفضل أعضاء هيئات التدريس لإنشاء برنامج شامل يركز على الحياة المهنية.

وسلط وزير السياحة الضوء على المقومات التي يتمتع بها قطاع السياحة في خلق فرص عمل حول العالم. وقال الوزير، في كلمته: “أرى مستقبلًا يكون فيه الإنسان هو المحور الأساسي في قطاع السياحة، وبينما تهدد أتمتة الإجراءات بعض الوظائف في القطاعات الأخرى، إلا أن قطاع السياحة مولد رئيسي لفرص العمل”.

وزير السياحة أبواب السعودية مفتوحة للعالم للتعرف على تراثها وثقافتها 

إعلان وزير السياحة

وكشف وزير السياحة، أحمد الخطيب، عن إطلاق مدرسة الرياض للسياحة والضيافة في مدينة القدية، باستثمارات تتجاوز قيمتها مليار دولار ما يعادل 3.75 مليار ريال. وأضاف الخطيب، خلال كلمته الافتتاحية في يوم السياحة العالمي بالرياض، أنه سيتم افتتاح المدرسة في عام 2027 بالقدية.

وأشار الخطيب، إلى أن السعودية تعمل على بناء ما بين 400 و500 ألف غرفة فندقية جديدة، ضمن مشاريع نيوم والقدية والدرعية وغيرها، منوهًا بأن هذا ما تم إعلانه من الجانب الحكومي فقط، أما القطاع الخاص فإنه سيقوم بإضافة أكثر من ذلك.

مليون فرصة عمل

وأردف: “نحتاج إلى توفير مليون فرصة عمل في قطاع السياحة خلال السنوات العشر المقبلة، لقد أوجدنا بالفعل نحو 200 ألف وظيفة ونحتاج إلى 800 ألف فرصة عمل إضافية لملء الغرف الجديدة”.

يشار إلى أن السعودية تحتاج إلى توفير مليون فرصة عمل في قطاع السياحة خلال العشر سنوات المقبلة، لذلك يأتي إنشاء مدرسة الرياض للسياحة والضيافة كداعم لتوفير العمالة الماهرة المطلوبة لتحقيق رقم المليون فرصة عمل المطلوبة.

نمو القطاع السياحي السعودي

وأفاد موقع breakingtravelnews بأنه مع استمرار قطاع السياحة في مسار نموه الاقتصادي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 9.5 تريليون دولار كمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، فمن المتوقع أن يوظف القطاع نفسه 430 مليون شخص على مستوى العالم بحلول عام 2033.

وأصبح قطاع السفر والسياحة الأسرع نموًّا في الشرق الأوسط وفقًا لـ WTTC، بينما قامت المملكة العربية السعودية بتدريب 80 ألف مواطن بحلول عام 2022، والتزمت باستثمار أكثر من 100 مليون دولار في التعليم والتدريب.

وتعد مدرسة الرياض للسياحة والضيافة جزءًا من التزام الرياض الأوسع بتنمية قطاع السياحة العالمي، والذي يتضح من خلال استضافتها لـ WTD 2023 يوم السياحة العالمي، تحت شعار “السياحة والاستثمارات الخضراء”، والذي يسلط الضوء على الدور الأساسي للسياحة والضيافة، وأهمية التعاون العالمي في دفع الرخاء وجسر الثقافات والحفاظ على البيئة من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماكرون يتهم العسكريين في النيجر بـاحتجاز السفير الفرنسي
العالم

ماكرون يتهم العسكريين في النيجر بـاحتجاز السفير...

العالم
وزارة الطاقة تعلن عن 56 وظيفة في 11 مدينة
حصاد اليوم

وزارة الطاقة تعلن عن 56 وظيفة في...

حصاد اليوم
حكام مباريات اليوم بالجولة الثامنة من دوري روشن
آخر الاخبار

حكام مباريات اليوم بالجولة الثامنة من دوري...

آخر الاخبار
آل هيازع: دولة العلم والريادة الاقتصادية والتنموية تمثل رؤية قيادة حكيمة
السعودية اليوم

آل هيازع: دولة العلم والريادة الاقتصادية والتنموية...

السعودية اليوم
إعلان سعودي مرتقب لإبرام اتفاق سكة حديد مع 3 دول
السعودية اليوم

إعلان سعودي مرتقب لإبرام اتفاق سكة حديد...

السعودية اليوم
رونالدو ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي
آخر الاخبار

رونالدو ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي

آخر الاخبار
قادة مجموعة العشرين G20 طلبوا عقد اجتماعات مع محمد بن سلمان
السعودية اليوم

قادة مجموعة العشرين G20 طلبوا عقد اجتماعات...

السعودية اليوم
إحباط تهريب أكثر من 114 كيلو حشيش بمنفذ الربع الخالي
السعودية اليوم

إحباط تهريب أكثر من 114 كيلو حشيش...

السعودية اليوم