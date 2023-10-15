السديس: استديو رئاسة الشؤون الدينية نقلة رقمية لإيصال رسالة القرآن الوسطية عالميًا

أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، باكورة إنتاجها القرآني من استديو رئاسة الشؤون الدينية، بتلاوة مرتلة مجودة لسورة “الفاتحة”، بصوت الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ تعزيزًا لرسالة القرآن الكريم، وغرسًا لهداياته الإيمانية، ومنهجه الوسطي القويم، وإبلاغ العالمِين خطابه الداعي إلى المطالب العالية، والسَّلام الإنساني، والتعايش والتآخي.

وحمد رئيس الشؤون الدينية في بداية إطلاق باكورة إنتاج استديو الرئاسة؛ اللهَ -سبحانه وتعالى- على جزيل إحسانه، وعظيم امتنانه، على ما منَّ به مِن تسجيل سورة “الفاتحة” مرتلة مجودة باستديو الرئاسة، وإطلاق باكورة إنتاجه القرآني.

وأكد أن استديو الرئاسة سيشهد نقلة نوعية دينية عالمية؛ لإيصال رسالة القرآن الكريم، وهداياته الإيمانية، ومنهجه الوسطي في شتى المجالات إلى العالم.

إيصال رسالة القرآن الوسطية عالميًا

وتابع قائلًا: “إن القرآن الكريم تتطلع له القلوب، وتهفو إليه الأسماع، وتشرئب له الأعناق، وترنو نحوه الأبصار، وسيتم بث تلاواته ونشرها على القنوات والإذاعات، ومواقع التواصل الإسلامية والعالمية؛ بأصوات أئمة الحرمين الشريفين؛ الذين حملوا أجل رسالة وأعظم مهمة، بإمامة المسلمين في أطهر بقعتين: المسجد الحرام، ومسجد المصطفى ﷺ؛ ويأتي ذلك ضمن سلسلة دينية معدَّة؛ لنشر قيم ورسالة القرآن الكريم الوسطية، وإفادة الإنسانية جمعاء من هداياته، لما في القرآن من عمق التأثير في النفوس، وانعكاس على سلوك الفرد والمجتمع الإنساني”.

ويحتوى استديو الرئاسة على أحدث الأنظمة الصوتية، وأفضل المعايير الفنية، ويضم الكوادر المتخصصة؛ لإخراج الأعمال والترتيلات القرآنية ندية، في أكمل صورة وأبهى حلة.

وتعكف رئاسة الشؤون الدينية على إعداد خطط استراتيجية؛ ليكون استديو الرئاسة رائدًا تقنيًا، وفق أحدث الأنظمة الصوتية، وأفضل المعايير الفنية العالمية، ومنارة للقرآن الكريم وتلاواته عالميًا.

وسيتم تعضيد استديو رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام؛ باستديو مماثل في وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي؛ على أحدث الأنظمة الصوتية، وأفضل المعايير الفنية العالمية.