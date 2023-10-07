السديس : هدفنا ايصال رسالة الحرمين الدينية الوسطية ونشر الهداية للعالمين

تنظم رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي غدًا الأحد؛ لقاءً إثرائيًا لمناقشة ملامح الرؤية المستقبلية لرئاسة الشؤون الدينية؛ بقاعة الشيخ محمد السبيل رحمه الله، برعاية رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ وبحضور قيادات رئاسة الشؤون الدينيةً؛ لمناقشة مشاريع الجهاز؛ لإيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية في العالم وتبني قيم التسامح والاعتدال لرئاسة الشؤون الدينية.

تطبيق أعلى معايير الجودة

وأكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي أن رئاسة الشؤون الدينية حريصة على تطبيق أعلى معايير الجودة في خدمة الزوار والمعتمرين والقاصدين واثراء تجربتهم الدينية وإبراز الصورة الصحيحة للدين الاسلامي الوسطي وبث وتعليم العلوم الدينية والشرعية والمعارف الإنسانية، العلمية عالميًا، بتميز وتجويد وإتقان وإبداع.

وكشف عن بدء رئاسة الشؤون الدينية في صياغة الملامح الاستراتيجية لرئاسة الشؤون الدينية المستقبلية وطرح رؤيتها التي تتمحور في تحقيق الريادة في إثراء التجربة الدينية ونشر الهداية للعالمين.

تمكين القاصدين لأداء العبادات

وتابع رئيس الشؤون الدينية قائلاً ” إن الرسالة تتركز في التميز في تمكين القاصدين في أداء العبادات على بصيرة في بيئة تعبدية دينية مثرية؛ فيما تتمثل القيم في تعظيم الحرمين ورعاية الآداب فيها وتبني الإبداع والإتقان.