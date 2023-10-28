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دعت المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه العملية العسكرية

السعودية تحذر من خطورة العمليات البرية في غزة: انتهاكات صارخة وغير مبررة

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٤ مساءً
السعودية تحذر من خطورة العمليات البرية في غزة: انتهاكات صارخة وغير مبررة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الخارجية، مساء اليوم السبت، أن السعودية تتابع بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة.

وصدر عن وزارة الخارجية، اليوم، البيان التالي: “تتابع المملكة العربية السعودية بقلقٍ بالغ التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة جراء العمليات البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في القطاع”.

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السعودية تحذر من خطورة العمليات البرية في غزة: انتهاكات صارخة وغير مبررة

السعودية تحذر من خطورة العمليات البرية في غزة: انتهاكات صارخة وغير مبررة

خطورة العمليات البرية

وإذ تدين المملكة وتشجب أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية، لتشير أنها تحذر من خطورة الاستمرار في الإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وما سيترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي.

مطالب بوقف العملية العسكرية

وتدعو المملكة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه العملية العسكرية وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 اكتوبر 2023 وحقناً لدماء الأبرياء، وحفاظاً على البنى التحتية والمصالح الحيوية واحتراماً للقانون الدولي الإنساني، ولتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين في قطاع غزة بدون عوائق.

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