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المساحة الإجمالية للمزرعة 3204182 مترًا مربعًا

السعودية تدخل موسوعة غينيس بأكبر مزرعة مستدامة على مستوى العالم

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣١ مساءً
السعودية تدخل موسوعة غينيس بأكبر مزرعة مستدامة على مستوى العالم
المواطن - واس

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سجّلت المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا في مجال الزراعة، بدخول إحدى المزارع الإرشادية التابعة للوحدة البحثية للزراعة بالمياه المجدّدة بوادي بن هشبل في منطقة عسير؛ قائمة موسوعة غينيس” العالمية للأرقام القياسية؛ كأكبر مزرعة في العالم من حيث المساحة.

السعودية تدخل موسوعة غينيس

وتسلّم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، شهادة التسجيل في الموسوعة العالمية، خلال الحفل الذي أقامه برنامج ريف السعودية بهذه المناسبة، في مقره بالرياض اليوم، بحضور معالي نائب الوزير المهندس منصور بن هلال المشيطي، والأمين العام لبرنامج “ريف السعودية” الأستاذ غسان بكري، إضافة إلى عدد من قيادات ومنسوبي الوزارة.

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المساحة الإجمالية للمزرعة

وتبلغ المساحة الإجمالية للمزرعة (3204182) مترًا مربعًا، وتنقسم إلى قسمين، يوجد بكلٍ منهما خزان خرساني بسعة (500) متر مكعب، بالإضافة إلى شبكة ري أوتوماتيكية لكافة المزروعات بالحقلين، كما تحتوي المزرعة على (5) بيوت محمية مكيفة، إلى جانب عدد من المباني.

وتعتمد المزرعة في ري المحاصيل على المياه المعالجة، وتتم عملية الري على عدة مراحل، بواسطة خبراء ومختصين في كافة التخصصات، مثل “الري، والتسميد، والوقاية، والمعدات”؛ للإشراف والوقوف على كل العمليات الزراعية بالمزرعة، من خلال (50) حقلاً لأشجار الفاكهة، بالإضافة إلى (20) حقلاً أخرى سيتم استصلاحها وزراعتها مستقبلًا.

منتجات زراعية متنوعة

وتحتوي المزرعة على محورٍ لزراعة وإنتاج البرسيم، إلى جانب زراعة أنواع مختلفة من المحاصيل والفواكه، من أبرزها، الليمون، البرتقال، اليوسفي، الرمان، العنب، التين، اللوزيات، والزيتون، بالإضافة إلى حقول التجارب والتي تحاوي على العديد من الأصناف الزراعية المتنوعة.

 

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