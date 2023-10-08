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أسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين

السعودية تعرب عن بالغ الألم والأسى لضحايا زلزال أفغانستان

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
السعودية تعرب عن بالغ الألم والأسى لضحايا زلزال أفغانستان
المواطن - واس

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أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، عن بالغ الألم والأسى لضحايا الزلزال الذي وقع غرب أفغانستان، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.

السعودية تتضامن مع أفغانستان

وعبرت الوزارة عن وقوفها وتضامنها مع الأشقاء في أفغانستان في هذا المصاب الجلل، مقدمة خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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