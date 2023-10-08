نواف العقيدي يثير أزمة في النصر عبدالعزيز بن سلمان ثاني أقوى رجل بأسواق النفط العالمية السعودية تعرب عن بالغ الألم والأسى لضحايا زلزال أفغانستان مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التخصصي السعودية تنفذ “تمرين الأمن السيبراني” في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات وزير الطاقة: الرياض تشهد تحولاً جذرياً ونفخر بأبناء وبنات وطننا الملهمين ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 256 ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 1000 قتيل الخطوط الحديدية تُطلق أولى تجارب القطارات الهيدروجينية في السعودية المراعي تربح 486 مليون ريال خلال الربع الثالث
أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، عن بالغ الألم والأسى لضحايا الزلزال الذي وقع غرب أفغانستان، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.
وعبرت الوزارة عن وقوفها وتضامنها مع الأشقاء في أفغانستان في هذا المصاب الجلل، مقدمة خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.