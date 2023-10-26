الصحة: انتبه تحترق وخذ استراحة مداوم

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حذرت وزارة الصحة، من خطورة الاحتراق الوظيفي في بيئة العمل، والتي قد تؤثر سلباً على نفسية وإنتاجية الموظف.
وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة” في منصة إكس: “لا تخلط بين ضغط العمل الطبيعي والاحتراق الوظيفي..انتبه تحترق وخذ استراحة مداوم”.
وقبل أسابيع، أصدر مجلس الصحة الخليجي دليلاً توعوياً يهدف إلى توعية الموظفين بشأن ” الاحتراق الوظيفي” والتعرف على مراحله والتعامل معه، وذلك ضمن جهود المجلس لدعم الصحة النفسية في بيئة العمل.
ويحتوي الدليل معلومات حول الاحتراق الوظيفي والفرق بينه وبين ضغوط العمل العادية، ويقدم حلولاً لها، بالإضافة إلى عدد من النصائح والخطوات للموظفين ومرؤوسيهم من أجل منظومة وظيفية ناجحة .
وفي سياق متصل أعلن المجلس إطلاقه اختبار للموظفين والمدراء لتقييم مدى تعرضهم للأعراض المرتبطة بالاحتراق الوظيفي وتحديد المرحلة التي يمرون بها من ضغوط العمل ، كما يتم تحديد نتائج بناءً على أجوبة الفرد و توفير الأدوات التمكينية للتأقلم مع ضغوطات العمل والتكيف معها.
ويمكن الاطلاع على الدليل والاختبار من خلال منصة دليلك الصحي على الرابط التالي yourhealthguide (ghc.sa) .