الظاهرة رونالدو وفيجو: سعدنا بزيارة النصر

تحدث النجمان، البرتغالي لويس فيجو والبرازيلي رونالدو لاعبي ريال مدريد وبرشلونة السابقين عن زيارتهما لنادي النصر خلال الفترة الأخيرة.

وقال رونالدو عن زيارته لنادي النصر: “لقد كانت تجربة جميلة لنا في النادي، والنادي يقوم بشكل رائع في مجال الاستثمار، وأتمنى لكم التوفيق وزيارتكم في المستقبل”.

أما لويس فيجو فقال: “كان من الجميل التواجد في نادي النصر وأعلم تمامًا أنكم تملكون العديد من اللاعبين البرتغاليين، وأتمنى لكم التوفيق فيما هو مقبل”.