الظاهرة رونالدو وفيجو: سعدنا بزيارة النصر

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تحدث النجمان، البرتغالي لويس فيجو والبرازيلي رونالدو لاعبي ريال مدريد وبرشلونة السابقين عن زيارتهما لنادي النصر خلال الفترة الأخيرة.
وقال رونالدو عن زيارته لنادي النصر: “لقد كانت تجربة جميلة لنا في النادي، والنادي يقوم بشكل رائع في مجال الاستثمار، وأتمنى لكم التوفيق وزيارتكم في المستقبل”.
أما لويس فيجو فقال: “كان من الجميل التواجد في نادي النصر وأعلم تمامًا أنكم تملكون العديد من اللاعبين البرتغاليين، وأتمنى لكم التوفيق فيما هو مقبل”.
أساطيـر الكـرة العالمية البرازيلي رونالدو والبرتغالي لويس فيجـو 🤩
يـزورون مقـر أرض الأساطيـر .. ومحط أنظـار العالم 🤝
نادي #النصر السعـودي 💛
ويتحدثـون بعد الزيـارة 🎙️ pic.twitter.com/5r1Sm25iZB
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 29, 2023