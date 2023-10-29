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حوله إلى حاجز لإنقاذهم

العمري أنقذ أسرة من الغرق في سيل الباحة بـ الشيول

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ مساءً
العمري أنقذ أسرة من الغرق في سيل الباحة بـ الشيول
المواطن - فريق التحرير

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لم يتمالك المواطن صافي العمري نفسه حين شاهد رجلًا مسنًّا مع زوجته داهمتهما سيول وادي راش في مدينة الباحة، لتقف مركبة المسن في حالة خطرة على وشك الغرق، حيث هرع العمري مسرعًا نحو معدة “الشيول” ليقودها خائضًا جريان السيل ليصل إلى مركبة المسن وينجح في إنقاذه وزوجته.

وتحدث العمري إلى “العربية. نت” عن تفاصيل الحادثة، قائلا:” كنتُ قريبًا من الموقع بحكم عملي كسائق في بلدية المخواة، ولاحظت عدم قدرة القائد المسن السيطرة على السيارة وسط المياه الغزيرة التي ملأت المكان، وبسرعة توجهتُ إلى الموقع وحولت “الشيول” الذي كنت أقوده إلى حاجز لإنقاذ الأسرة من الغرق، وبحمد الله تمكنتُ من إنقاذ الزوج المسن وزوجته من الغرق، وخرجوا من السيل وهم يدعون لي، ولا يصدقون أنهم قد نجوا.

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واجب إنساني

وأضاف: “الرجل المسن لم يغامر بالدخول للسيل، وإنما كان متجهًا للمستشفى للحصول على علاج له ولزوجته وداهمتهما السيول خلال الرحلة، ولله الحمد نجوا بأمر الله، وما قدمته هو واجب إنساني ووطني”.

وأكد المركز الوطني للأرصاد استمرار التوقعات بهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

وأضاف المركز أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي القصيم والرياض.

كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية.

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