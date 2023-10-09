يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مستوى مميزًا خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

الفتح متخصص تسجيل بالوقت القاتل

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو لأبرز لقطات وأهداف النموذجي بعد الدقيقة 90، موضحًا أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح الأكثر تسجيلًا في الأوقات القاتلة.

وأحرز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح أهدافًا في الوقت القاتل بدوري روشن السعودي أمام كل من؛ الأخدود، ضمك، الوحدة والاتفاق، بالإضافة إلى تسجيله هدفين في شباك الأهلي.

ويحتل النموذجي المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، من الفوز في 5 مباريات، والتعادل مرتين والخسارة في مثلهما، ونجح في تسجيل 22 هدفًا، واهتزت شباكه 15 مرة.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الجولة التاسعة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ23 نقطة، ثم التعاون برصيد 22 نقطة، يليه النصر، الاتحاد والأهلي بـ19 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق، ثم الوحدة برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء صاحب المركز التاسع.

ويقع ضمك في المركز العاشر برصيد 10 نقاط، ثم الخليج والشباب بـ9 نقاط، يليه الرياض بـ8 نقاط، ثم الأخدود، أبها والطائي برصيد 7 نقاط، ثم الرائد بـ5 نقاط، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الترتيب بـ3 نقاط.