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ضمن منافسات دوري المحترفين

الفتح يُكرر أطول سلسلة انتصارات

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٤ مساءً
الفتح يُكرر أطول سلسلة انتصارات
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مستوى مميزًا ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، ليُكرر رقمًا غائبًا.

فوز الفتح ضد الرائد

ولعب الرائد ضد الفتح بالأمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، ونجح النموذجي في تحقيق فوز هام بهدفين مقابل هدف.

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ورفع النموذجي رصيده إلى 23 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد عند 5 نقاط، ليتذيل الترتيب.

الفتح
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

أطول سلسلة انتصارات

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح الفوز الرابع على التوالي في الدوري للمرة الأولى منذ موسم 2015\ 2016، عندما فاز على الفيصلي في الجولة الـ20، ثم تجاوز الوحدة والنصر والتعاون.

الفتح
لاعبو النموذجي – المصدر @FatehClub

وبدأ النموذجي سلسلته الحالية، بالفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، قبل أن يحقق الفوز أمام الاتفاق، أبها والرائد.

ونجح النموذجي في تحقيق الفوز في 7 مباريات، وتعادل مرتين وخسر مثلهما في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وسجل 28 هدفًا، ليحتل المركز الثاني في قائمة الأقوى هجوميًا، واهتزت شباكه 13 مرة.

الفتح
لاعبو الفريق – المصدر @FatehClub

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